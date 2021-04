Úspěšný „opening weekend“ v extralize mají za sebou baseballisté Sokola Hluboká. Po šestnácti letech ve špičce první ligy, kterou šestkrát vyhráli, se mezi elitní desítku týmů vrátili nejlepším možným způsobem - vítězným trojutkáním s Eagles Praha a získali první tři extraligová vítězství.

Při páteční extraligové premiéře na hřišti Eagles v Praze Krči se poprvé v dresu Hluboké uvedl reprezentační nadhazovač Jan Novák, který dominoval v šesti směnách, a jako reliever Američan Wesley Roemer. Zlom v utkání přinesly doběhy Martina Mužíka a Wesleyho Roemera ve čtvrté směně. V sobotu se na kopci představily další dvě dominantní posily Sokola na nadhozu, Australan William Parsons jako startér a Novozélanďan James Boyce. Pálkaři Eagles zaznamenali 16 strikeoutů. Téměř každý hráč Hluboké měl v zápase úspěšný odpal a čtveřice Mužík, Vojta, Líkař a Novák udělali pod bodu4 body. Krčský tým už nedokázal kontrovat a prohrál 4:2.

Při nedělní domácí premiéře se na nadhozu představila legenda hlubockého baseballu, hrající předseda klubu, devětatřicetiletý David Šťastný, který pro Sokol před šestnácti lety jako hráč extraligu poprvé vybojoval a nechybí ani letos: „Jsem rád, že mně k tomu kluci pustili,“ usmíval se po páté směně David Šťastný. To už hlubočtí vedli 4:0. „Ale hlavně nás těší, že se nám vydařily posily, velezkušeným trenérem Zdeňkem Josefusem počínaje. Vyzkoušeli jsme všechny nadhazovače, na pálce je vidět náš odchovanec reprezentant Martin Mužík a na celém týmu to, že individuální zimní příprava, jak ji naordinovali trenéři, byla úspěšná, a že jsme se jako nováček nezalekli a máme chuť vyhrávat,“ říká David Šťastný. Toho na kopci od šesté směny vystřídal Petr Vojta, to už hlubočtí soustředěně kráčeli doběhy v sedmé a osmé směně k vítězství, devátou směnu pak bezchybně doházel Vojta Vlach.

Trenér Zdeněk Josefus cíleně protočil v prvním trojutkání všechny posily. „Tři výhry na úvod nás samozřejmě těší, kluci se uklidnili, ale extraliga bude dlouhá a musíme zůstat pokorní, s velkým respektem k dalším soupeřům. Vyzkoušeli jsme všechny nové posily, různé varianty soupisky, a mám radost z toho, jak tým funguje směrem dovnitř, jak zkušení pomáhají mladším. Dnešní nula znamená, že velmi dobře zahráli všichni nadhazovači s vnitřním a vnějším polem a nepustili Eagles do tlaku,“ uvedl po vítězném trojutkání trenér Zdeněk Josefus.

Extraligový baseball pokračuje na Hluboké v sobotu 17. dubna, kdy od 13. a 16. hodin přivítá Sokol Hluboká pražské Tempo Titans. Třetí utkání se hraje v Praze v neděli.