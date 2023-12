Podívejte se na video. Cyklokrosaři posílají všem fanouškům sportu speciální přání. Vyslovil ho šéf českého cyklokrosu Petr Balogh.

Trať je nachystaná, Petr Balogh přeje hezké Vánoce | Video: Deník/ Kamil Jáša

"Najděte cestu do Komory," láká do sportovního areálu Komora v Táboře, kde se v úvodu února pojede mistrovství světa v cyklokrosu. Tábor bude hostit od 2. do 4. února 2024 nejlepší světové cyklokrosaře, když se právě ve zmiňovaném v areálu Komora bude rozdávat sedm sad medailí v sedmi kategoriích. Jihočeský Tábor uspořádá v únoru cyklokrosové mistrovství světa roku 2024 už počtvrté.

Bidař a Kucianová se nominovali na mistrovství Evropy

Všechno je pečlivě nachystáno už teď. Petr Balogh, který trenérovi Petr Kloučkovi dal za úkol vybojovat šest medailí, posílá na videu speciální cyklokrosařské vánoční přání.

Generálkou na únorové MS bude 14.1. závod MČR, na který dorazí i Zdeněk Štybar.