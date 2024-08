Český cyklista Martin Stošek už se dokázal prosadit i na mezinárodní scéně. Teď se dvakrát za sebou radoval ze zlata na české scéně. "Po zisku titulu na mistrovství České republiky v gravelu minulou sobotu jsem se těšil na mistrák v mé hlavní disciplíně," říkal ještě před startem MČR v maratonu na horských kolech, který se jel v Karlových Varech.

close info Zdroj: Deník/ Miloš Lubas zoom_in Martin Stošek má zlato z maratonu na horských kolechFormu měl skvělou, proto patřil k favoritům. "Příprava probíhala dobře a na závod jsem si věřil." Sebedůvěra ve vlastní síly se projevila i na stylu jízdy. "Od startu jsme se pohybovali v první skupině s Filipem Adelem a Markem Rauchfusem," popisuje úspěšný český cyklista, který pochází z Blatné, průběh MČR v Karlových Varech. "Zhruba na čtyřicátém pátém kilometru jsem si vytipoval vhodné místo a nastoupil." Pak už to byla v podání Martina Stoška na horském kole one man show. "Od té doby jsem jel sám až do cíle."

Zlato je odměnou za tvrdou práci v tréninku. "Je super mít dva tituly během dvou víkendů a hlavně nás za týden čekám mistrovství Evropy v Dánsku, což je jeden z hlavních vrcholů sezony. Takže jsem rád, že forma je dobrá."