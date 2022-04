Domácí tým se po změně stran výrazně zlepšil, zpřesnil hru i střelbu. Písecké hráčky naopak ztratily lehkost a začaly vyrábět technické chyby, což mělo za následek, že v 47. minutě Chorzów srovnal stav na 20:20. Otočit vývoj úplně mu však hostující tým nedovolil, znovu dokázal odskočit až na rozdíl čtyř tref a zápas dotáhl do vítězného konce.

„V první půli jsme si dokázali vytvořit velmi slušný náskok, ale neudrželi jsme jej. Možná na nás vzhledem k boji o postup do play off dolehla tíha důležitosti, že v Polsku potřebujeme vyhrát, abychom si udrželi ten malý náskok před našimi konkurenty. Do naší hry se promítla nervozita, začali jsme dělat zbytečné technické chyby a ve druhé půli dovolili soupeřkám, aby ztrátu zlikvidovaly. Chorzów hrál v útoku velice trpělivě a neztrácel balony. Naštěstí nám v závěru zase začala fungovat obrana, několik akcí jsme ubránili a dali góly z rychlých protiútoků, což nám do koncovky dodalo trochu klidu. Z výhry máme pochopitelně radost, ale trochu to kalí fakt, že druhý poločas se nám nepovedl,“ konstatovala písecká trenérka Kateřina Hromádková.

MOL liga má před sebou závěrečná dvě kola, které s konečnou platností určí, které tuzemské týmy čeká boj o titul a kdo bude bojovat v play out o záchranu. Jihočešky drží zatím postupové místo do play off, ale svedou o něj přímý souboj s dalšími dvěma aspiranty. V sobotu 9. dubna se představí na palubovce Plzně (18 hodin) a ve středu 13. dubna ve své hale přivítají Olomouc (18 hodin).

„Máme to ve svých rukách, ale jednoduché to vůbec nebude. Když získáme v Plzni bod, zajistíme si play off, teoreticky ještě můžeme z českých týmů skočit dokonce i druzí, ale v případě dvou porážek se do bojů o medaile vůbec probojovat nemusíme. Je to zamotané, existuje víc variant, nemá smysl kalkulovat. My se teď musíme soustředit na zápas s Plzní,“ dodala koučka.

KPR RUCH Chorzów – Sokol Písek 25:27 (11:15)

Nejvíce branek: Kolonková 7/2, Jasinowská 6, M. Gryczewská 3 – T. Pokorná 6/1, K. Kubišová 4, E. Svobodová 4, Chlupová 4. Rozhodčí: Haščík, Oťapka. Sedmimetrové hody: 2/2:2/1. Vyloučení: 4:2.

Další výsledky 24. kola

Michalovce - Poruba 36:22, Hodonín - Kynžvart 29:30, Most - Stupava 28:14, Dunajská Streda - Šaľa 20:22, Zlín - Olomouc 18:29, Slavia Praha - Plzeň 22:24.

MOL liga ženy

1. Michalovce 25 23 1 1 809:504 47

2. Most 24 22 0 2 803:554 44

3. Dunajská Streda 24 16 1 7 684:619 33

4. Kynžvart 24 16 0 8 706:631 32

5. Písek 24 14 1 9 637:643 29

6. Olomouc 24 11 6 7 655:588 28

7. Plzeň 24 12 2 10 601:616 26

8. Šaľa 24 11 2 11 651:621 24

9. Slavia Praha 23 8 2 13 626:628 18

10. Poruba 24 8 1 15 618:669 17

11. Chorzów 23 7 1 15 638:695 15

12. Zlín 24 6 3 15 612:691 15

13. Hodonín 24 3 0 21 558:709 6

14. Stupava 25 1 0 24 424:854 2