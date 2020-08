Vodní slalomáři budou o víkendu na Lipně bojovat o republikové tituly Když teče Lipno, vodáci mají pré. I slalomáři se letos sejdou o víkendu 29.–30. 8. pod lipenskou přehradou, aby se poprali o tituly mistrů a mistryň České republiky a taky aby se i s ostatními vodáky svezli na divočejších Čertových proudech, tzv. čerťácích. „Je to jedna z mála přírodních tratí, na které ještě pravidelně závodíme. Navíc tam máme jeden z vrcholů sezony, což je určitě pěkná motivace, protože já těch republikových titulů mám hodně pomálu, tak bych se tam taky rád jednou předvedl,“ říká úřadující mistr světa Jiří Prskavec, který zatím vlastní „jen“ 2 republikové tituly.

Na Lipno se těší také kajakářka Kateřina Kudějová: „Voda je tam zase trošku jiná, těžší, někde se nemusí tolik pádlovat, někde se zase na druhou stranu musí pádlovat hodně. Ale já se hlavně těším, že budeme mít pár dní trochu volněji, takže to bude taková příjemná změna,“ říká česká kajakářka, která si letos zajistila své místo na olympiádě v Tokiu – stejně jako Prskavec.

Slalomářské závody na nejtěžší přírodní trati v ČR začínají už v pátek odpoledne týmovým závodem hlídek, pokračují v sobotu mistrovstvím České republiky a finišují pak v neděli 6. závodem Českého poháru Skupiny ČEZ, kdy se rozhodne o vítězi automobilu na jeden rok od společnosti Autotreid. „Těším se tam, protože je to skvělá voda, na které si bohužel přes rok nemůžeme zajezdit. Teče jednou za rok, jen 3 dny. Takže je to zážitek a zpestření tréninku a přípravy na ME. Rozhodně bych ale chtěl přidat svůj 3. titul mistra republiky,“ plánuje si kanoista Rohan, který právě na zářijovém ME v Praze bude bojovat o svou první místenku na vysněnou olympiádu.

Titul mistryně republiky bude na Lipně obhajovat kanoistka Tereza Fišerová: „Moc to nevnímám, protože v závodní pauze jsme hodně trénovali, abychom se připravili na mistrovství Evropy, kde bude nominace na olympijské hry. Závod beru spíš jako vodácký svátek, kdy si užiju krásnou vodu na Lipně, která teče jednou ročně,“ popisuje 3. žena světového poháru 2019.

Vodácký svátek si ale slalomáři nebudou užívat jen na startu a v cíli. Mnoho z nich se vydá i o kousek níž pod závodní trať znovu pokořit Čertovy proudy, tzv. Čerťáky. „Čerťáky určitě pojedu, těším se, až tam potkám kamarády i mimo slalom a i s nimi si zapádluju,“ vypráví kajakář Ondřej Tunka, který bude letos na Lipně titul obhajovat. (kanoe.cz)