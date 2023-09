V pátek v 11.30 začne v českobudějovické Sportovní hale série přípravných zápasů Jihostroje na novou sezonu. Prvním soupeřem domácích hráčů bude Příbram. Tolik přípravných letních zápasů tady dlouho nebylo. "To je dobře," říká manažer Robert Mifka. "Trenér si to tak přál, tak jsem to tak zařídili, kluci se na zápasy také těší," doplnil. Podívejte se do fotogalerie u tohoto článku, zařadili jsme do ní archivní snímnky z doby, kdy byl Robert Mifka ještě u sítě.