Jihostroj zná kompletní podobu kádru pro sezonu 2023/24. Podívejte se, jaké změny vedení klubu připravilo. V klubu budou hrát hlavní roli cizinci.

Finále MČR volejbalistů U22 | Foto: Deník/ Kamil Jáša

U volejbalistů Jihostroje České Budějovice nastalo přes léto osm hráčských změn. Nový polský trenér Andrzej Kowal bude mít k dispozici kvalitní mančaft složený z hráčů osmi národností. Zároveň byli do mužstva zabudování hned tři mladí odchovanci a průměrný věk týmu klesne na pouhých 25 let.

Nejmladší a nejvyšší výběr Jihostroje za poslední roky nastoupí do sezony 2022/23. V českobudějovickém kádru se vyměnilo celkem osm hráčů. Prvním avizovaným odchodem byl kapitán Martin Kryštof, který ve čtyřiceti letech ukončil kariéru. Na postu libera ho nahradí zkušený Petr Michálek, který přechází ze smečařské pozice. Právě on bude nově nejzkušenějším hráčem týmu. V Jihostroji začne už šestnáctou sezonu a bude jediným hráčem na soupisce, který oslavil třicáté narozeniny! Rovnocennou dvojici s ním vytvoří Michael Kovařík.

Na blokařském postu došlo k jediné změně. Pokračuje slovenská opora Peter Ondrovič a zůstává také český reprezentant Oliver Sedláček, který by měl být po vleklém zranění stoprocentně připraven. Do belgického Maaseiku se rozhodl odejít Josef Polák, místo kterého sehnal Jihostroj adekvátní náhradu v podobě kanadského brouska Sama Taylora-Parkse. Posila ze švýcarského Schönenwerdu už prostředí Českých Budějovic zná z pozice soupeře.

Olympijské hry? Výkony se zlepšují, říká Diana Benátová. Vypráví i o Dynamu

Na postu nahrávače skončila dvojice Matias Giraudo – Ondřej Piskáček. Zatímco Giraudo si vybojoval angažmá v jednom z předních francouzských klubů z Lille, Piskáček ještě hledá nový tým, kde by získal větší herní vytížení. Prvním nahrávačem Jihostroje v nové sezoně bude brazilský špílmachr Eduardo Carísio, který přichází z klubu Sesi São Paulo, kde se osvědčil jako lídr. Sekundovat mu bude odchovanec klubu Matěj Emmer, který strávil poslední sezony v prvoligovém EGE.

Velké změny nastaly u smečařů, kde bude kompletně nová čtveřice. Petr Michálek se přesunul na libero, Filip Stoilovič si po narození druhého potomka hledá nový tým blíže od rodného Srbska, Daniel Šulista míří na hostování do Benátek nad Jizerou a Martin Licek si zvolil angažmá v zahraničí. Novými oporami na smeči by měli být Argentinec Ignacio Luengas a Bulhar Kaloyan Balabanov – oba patřili k nejlepším hráčům na svém postu ve španělské, respektive bulharské lize. Tuto dvojici doplní dva mladí odchovanci Ondřej Zelenka (20 let) a Josef Leština (18 let), kteří dostanou prostor ukázat se v profesionálním volejbale.

Jedna změna se nevyhnula ani postu univerzála. Nové angažmá si hledá Michal Kriško a v Jihostroji naopak pokračuje jednička z minulé sezony Stijn van Schie. Nizozemec však bude tentokrát plnit roli zkušenějšího z dvojice univerzálů a o svou pozici bude muset bojovat s dravým Kubáncem Alejandrem Miguelem Gonzálezem Rodriguézem, který bude s výškou 208 centimetrů nejvyšším hráčem mužstva.

Průměrný věk kádru bude 25 let, průměrná výška 199 centimetrů.

Příchody: Sam Taylor-Parks (blokař) – Volley Schönenwerd (Švýcarsko) Eduardo Carísio (nahrávač) – Sesi São Paulo (Brazílie) Matěj Emmer (nahrávač) – odchovanec Ignacio Luengas (smečař) – Melilla Sport Capital (Španělsko) Kaloyan Balabanov (smečař) – Neftochimik Burgas (Bulharsko) Ondřej Zelenka (smečař) – odchovanec Josef Leština (smečař) – odchovanec Alejandro Miguel González Rodríguez (univerzál) – Araguari Vôlei (Brazílie)