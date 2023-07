České volejbalistky nastoupily v omlazené sestavě, trenér nechal odpočívat opory Orvošovou a Mlejnkovou, zraněná je nahrávačka Valková. "Projevilo se to, jsou to opory," konstatovala kapitánka Magdalena Jehlářová.

Národní tým předváděl bojovný výkon, nejúdernější silou byla Magdaléna Bukovská, naopak největší hrozbou pro české hráčky byla univerzálka Kraidubová. Tu se v závěru vyrovnané první sady podařilo ubránit, středem sítě se prosadila Ela Koulisiani a Češky se mohly radovat ze zisku setu. "Sice jsme nepostoupili, ale mladé hráčky jsme chtěli zabudovat do týmu," uvedl asistent trenéra Martin Hroch.

Do druhého dějství vlétly Ukrajinky jako vichřice, levoruká smečařka Milenková tvrdými údery přidávala jeden bod za druhým. Českým reprezentantkám se nedařil příjem podání a nedokázaly se proti vysokým blokům soupeřek prosadit. Ukrajinská děvčata velmi rychle vyrovnala skóre (1:1). Mnohem odvážněji začaly české hráčky třetí set. Především Lucie Kalhousová útočila bez bázně ze všech situací a dařila se spolupráce nahrávačky Pelikánové s kapitánkou Jehlářovou na středu sítě. V napínavé koncovce byly ale ukrajinské soupeřky přesnější, set dohrála vytlučeným blokem Milenková a ukončila tak naděje české reprezentace na postup do finále Zlaté evropské ligy. Trenér Athanasopoulos mohl v této situaci vyzkoušet další mladé hráčky z lavičky, třeba Smolkovou a Formánkovou, kterým je teprve 17 let, nebo o rok starší blokařku Jedličkovou. Jejich nadšení ale na vyspělou hru Ukrajiny nestačilo, prohrály 1:3, nejvíc bodujícími českými hráčkami byly Bukovská a Kalhousová s 12 body. "Teď nás čeká druhá polovina letní sezony, velké turnaje, tato část bude ještě důležitější než Evropská liga," doplnil ztrenér Martin Hroch. Český tým čeká ME a olympijská kvalifikace.

Česká republika – Ukrajina 1:3 (22, -11, -22, -16), rozhodčí Lot, Michlic, 110 minut,ČR: Bukovská, Koulisiani, Jehlářová, Pelikánová, Brancuská, Kalhousová – libero Digrínová (Formánková, Grabovská, Smolková, Kolářová, Jedličková). Trenér Janis Athanasopoulos.