Promrzlé pyjavice v Malši. Otužilcům to moc sluší | Video: Deník/ Kamil Jáša

Zima, sníh, déšť. Nic fešákům, kteří si říkají Promrzlé pyjavice, nevadí. A navíc jim to v modrobílých plavkách ohromně sluší. Někteří se ve studené vodě otužují už víc než čtyřicet let! 25.3. se uskuteční na soutoku Malše a Vltavy 1. ročník soutěže, který pořadatelé připravují jako Český pohár v zimním plavání. Zázemí bude připraveno v plaveckém stadionu na Sokolském ostrově v Č. Budějovicích.

Trasy jsou různé. "Pro veřejnost sto metrů, pro registrované plavce 250, 500, 750 a tisíc metrů," vysvětluje Markéta Čápová. Atraktivní závod se uskuteční pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby.

Markéta Čápová vyráží mezi Promrzlé pyjavice už devátý rok. "V úterý a ve čtvrtek chodíme do vody v sedmnáct hodin, v neděli v jedenáct," přibližuje pravidelný program, který otužilci dodržují v Malši u mostu nad Malým jezem. Když se do studené vody potopili poprvé, působili pro okolí exoticky. Teď už se na břehu zastaví pár zvědavců, podívají se, někdo zatleská… "Už si na nás zvykli," usmívá se Markéta Čápová. "Lidi přibývají, před devíti lety jsme tu byli tři, teď už je nás docela dost. Tehdy to byla docela atrakce, teď už jsou kolemjdoucí zvyklí," vysvětlila.

Promrzlé pyjavice se noří do vody a zvládnou plavecká tempa v průběhu celé zimy. V březnu se zdá, že na sluníčku je tepleji, ale voda zůstává hodně studená. "Má pod čtyři stupně, pořád je hodně ledová," usmívala se Markéta Čápová.

Pyjavice mají nádherné proužkované plavky, modrobílé čepice, ze břehu je ve vodě často vidět jen bílá chlupatá bambule. "Máme dress code," směje se Markéta Čápová. "Postupně jsme se stmelili," dodává za Promrzlé pyjavice, jak si říkají, sympatická dáma, které zve nejen otužilce, ale i příznivce všech dalších sportů na 25.3. na soutok Malše a Vltavy na 1. ročník Českého poháru v zimním plavání