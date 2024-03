V Českých Budějovicích se konal patnáctý ročník Velikonočního střílení, který se stal důležitou přípravou na nadcházející mistrovství ČR v střelbě mládeže. Soutěžící nejen z Jihočeského kraje se utkali v disciplínách vzduchové pušky, přičemž akce přilákala i mladé naděje střeleckého sportu.

Velikonoční střílení v kulturním domě Borek, předseda SSK Stromovka České Budějovice Václav Březina | Video: Deník/ Kamil Jáša

Velikonoční střílení v kulturním domě Borek nabídlo pro střelce zážitek, pro některé to byla výborná příprava na MČR. Patnáctý ročník soutěže připravili velmi precizně pořadatelé z SSK Stromovka České Budějovice. "Děkujeme Borku za prostory, střílíme tu na interaktivní terče," vyprávěl předseda klubu Václav Březina a dodal: "V Jihočeském kraji jsme jediný střelecký klub, který se zabývá výchovou dětí ve střelbě."

Podívejte se na video u tohoto článku, uvidíte sami, jak pečlivě organizátoři nachystali soutěže ve střelbě. Velikonoční střílení, 15.ročník soutěže, byl dokonce hlavní přípravou před mistrovstvím ČR mládeže vleže, které se koná 23.- 24.3. Na MČR se budou střílet disciplíny VzPu 30 ran vleže pro kategorie mladší žáci /žákyně do 12 let a starší žáci / žákyně do 14 let.