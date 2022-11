Lenka Fialová se se stejnou ochotou, s jakou se věnuje volejbalu, vrhla i na odpovědi na otázky Deníku:

Je o volejbal v Č. Krumlově zájem?

O volejbal je zájem především u dětí prvního stupně a více u dívek. Ale tak tomu je téměř v celé republice. V současné době jsou přípravky pro děti od první po pátou třídu rozděleny do sedmi skupin, které navštěvuje více než sto dětí z naší školy. V žákovské kategorii se u nás volejbalu věnuje asi osmdesát dětí ve čtyřech družstvech.

Jak vypadá speciální volejbalová třída v praxi?

Speciální třídy nemáme, ale máme velkou podporu vedení naší školy i většiny učitelů, kteří se aktivně zapojují do našich tréninků a turnajů. Všechny děti prvního stupně mohou navštěvovat kroužky míčových her dvakrát týdně. Navíc mají třetí hodinu tělocviku. V každé hodině tělesné výchovy na prvním stupni je učitel a kvalifikovaný trenér volejbalu. Dále chodí na trénink atletiky s kvalifikovaným trenérem. Na druhém stupni máme obsazené všechny kategorie jak dívek, tak chlapců.

Jaký je rozvrh?Vedle již zmíněného důrazu na objem a kvalitu tělesné výchovy na prvním stupni trénují přípravky dvakrát v týdnu šedesát minut a žákovské celky mají tři devadesáti minutové tréninky odpoledne a jeden hodinový ranní. Tyto aktivity jsou však již zcela v režii klubu. Spolupráce se školou je zaměřena na zlepšování všeobecného pohybového základu a je přístupná každému dítěti naší školy.

Nekonkurujete si třeba s badmintonem a dělá někdo oba sporty?

Konkurují si všechny sporty. Obzvlášť u kluků je jich hodně. Fotbal, hokej, florbal, ale i karate a plavání. Dva sporty dělá více dětí a daří se to do kategorií mladších žákyň. Pak už to bývá náročné a většinou si vyberou jeden ze sportů, který dělají naplno. Někdy je to volejbal, někdy vyhraje individuální sport. V posledních letech jsme rádi, že se nám daří držet i kategorie kadetské a juniorské. Také se po delší době vrátila do Českého Krumlova soutěž KP1 žen, což je pro naše holky motivace.

Co vám přináší partnerství s ČVS?

Titul "Partnerská škola ČVS" v současné době vnímáme především jako ocenění dlouhodobé, kontinuální a úspěšné práce s mládeží. Historie našeho úsilí sahá až samotným kořenům naší školy, která letos oslavila padesát let.

Co považujete za aktuální největší sportovní úspěch?

Nejaktuálnějším sportovním úspěchem školy je stříbro z republikového finále ve volejbalu dívek osmých a devátých tříd, které se konalo v Jirkově. Na klubové úrovni je to jarní postup na mistrovství České republiky starších žákyň. Naše hráčky a hráči také ve větším počtu každoročně tvoří družstvo krajského výběru, se kterým se pak účastní olympiády dětí a mládeže. Z minulé ODM si kluci přivezli stříbro a Šimon Skok byl vyhlášen nejlépe přihrávajícím hráčem olympiády. Po základní škole někdy odcházejí do klubů, kde se hrají ligové mládežnické soutěže. Ty bohužel momentálně nemáme, ale je to jeden z našich cílů. I tam pak úspěšně fungují hráčky v SCM. Například letos v Plzni: Emma Theierová, Kateřina Šulistová a Jana Vávrová, která je i v reprezentačním výběru České republiky.