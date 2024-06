Extrémní závod Jindřichohradecký Lev bude v sobotu na jihu Čech hlavním sportovním tématem. Každý rok organizátoři závodu zasílají všem účastníkům žádosti o zpětnou vazbu. Ředitel závodu Jiří Chalupský k tomu říká: "Zpětnou vazbu opravdu pečlivě vyhodnocujeme každý rok, takže dostáváme velké množství konstruktivních připomínek. Musím to zaklepat, ale tyto připomínky se obvykle týkají spíše přání závodníků, co by si přáli na trati vidět a zažít." A co tedy letos zažijí sportovci, kteří se rozhodli vytvořit týmy?