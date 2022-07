Proč nedošlo ke změně na smečařském postu, který byl označován za slabinu v sérii s Prahou?

Chtěl bych se našich smečařů trochu zastat, protože to není tak jednoduché. Pražští smečaři nás předčili fyzickými parametry. Důležitým faktorem je ale také to, kdo je brání. V zóně čtyři, kde smečují jejich vysocí smečaři, jsme neměli obranáře s velkými fyzickými parametry. Miguel de Amo ani Casey Schouten nejsou chlapi přes dva metry a jejich smečařům to umožnilo snáze útočit. Naopak naši smečaři to měli těžší proti 216 centimetrů vysokému van Dijkovi. Na tohle se také musí koukat, když se znovu bavíme o semifinálové sérii. My samozřejmě víme, že nám chybí tenhle typ smečaře přes dva metry vysoký, který by dával rány z velké výšky.

Proč tedy takové smečaře nemá také Jihostroj?

Je to o tom, že sehnat smečaře s takovými fyzickými parametry, aby navíc dokázal dobře přihrávat servis a nedostával esa, je velmi těžké. Takových hráčů není moc a když už takového najdeme, tak hraje v jiných ligách a za jiné peníze. My musíme pracovat s tím, na co máme. Rádi bychom v budoucnu takového hráče také ulovili. Teď se snažíme, aby se jím stal Martin Licek, protože má k tomu všechny předpoklady. Už během jeho první sezony u nás potvrdil, že může jít výkonnostně ještě nahoru. Mužstvo také potřebuje dobře přihrávající smečaře a většinou platí, že tohle nezvládají smečaři, kteří jsou vyšší než dva metry. Koncepce Prahy je jiná a jejich smečaři přihrávku v play-off zvládli. My jsme dokázali například v Českém poháru, že můžeme vyhrávat trofeje i se smečaři, které máme. Každý má svoje přednosti a vždycky to není jen o ráně z výšky.

Na blokařském postu nahradí Radka Macha navrátilec Peter Ondrovič. Jaká bude jeho role?

Přichází na post blokaře obranáře. Velmi si ho ceníme pro jeho blokařské přednosti, které zatím trochu chybí našim dvěma mladým blokařům. V tomto ohledu by jim měl určitě předávat zkušenosti. Nicméně Peter je sám pořád ještě mladý hráč, který může jít výkonnostně nahoru. Podmínkou ale je, že musí hrát, a minulou sezonu toho v Belgii moc nenahrál. Málokdo to asi vidí, ale já si myslím, že jedna z našich horších činností v uplynulé sezoně byla právě komplexní obrana na síti. V příští sezoně bychom díky hráčským posilám měli být v této oblasti mnohem lepší.

Očekáváte u mladých reprezentačních blokařů Josefa Poláka a Olivera Sedláčka další výkonnostní progres?

Oba jsou zatím mladí a mají velmi dobré fyzické předpoklady. Útočně jsou výborní. Musí se určitě zlepšit ve čtení hry nahrávačů soupeře, aby byli lepší obranáři. Progres u nich bude určitě pokračovat. Já věřím, že jim hodně pomůže mezinárodní konfrontace v národním mužstvu. V naší extralize ale nejsou lepší čeští blokaři než oni dva vyjma karlovarského Zajíčka.

Tábor zářil. Skvělá práce. Tým vybojoval premiérový titul

Přivést hráče kalibru Girauda je skvělý počin vedení klubu Nová posila na post nahrávače Matias Giraudo měří 202 cm. Jak se s jeho příchodem změní hra týmu? Naše útočná hra se změní podle toho, jaký bude mít styl nahrávky. Matias musí reagovat na to, jaké přednosti mají jeho spoluhráči. Určitě si najde hráče, kterým bude věřit, a spojí to se svým stylem. Viděl jsem ve spoustě zápasů, jak Matias vede svoji hru. Ale vedl ji tak v Nice s jinými spoluhráči, tady to může být trochu jiné. Obrovské zlepšení v naší hře očekávám na bloku, kde je určitě mnohem lepší než Miguel díky svým fyzickým předpokladům. Zároveň také Matias dobře brání v poli a je velmi pohyblivý na svoji výšku. Předpokládám, že by měl být velkou oporou na servisu. Podle statistik to byl druhý nejlépe podávající hráč ve francouzské lize, takže pokud si to převede i do české extraligy, tak by měl i u nás patřit ke špičce.

Jak si vůbec ceníte toho, že se do Jihostroje povedlo přilákat prvního nahrávače z Francie?

Jsme velmi rádi, že jsme ho dokázali přivést do Jihostroje. Všechny týmy ve Francii jsou obrovsky silné a jsou schopné se porážet navzájem. Není to jako u nás, kde mají poslední tři čtyři týmy výkonnostní propad. Přivést do Jihostroje hráče jeho kalibru, který odehrál v základní sestavě Nice velmi kvalitní zápasy, považuju za skvělý počin vedení klubu. Kéž by se povedlo českým manažerům přilákat do naší extraligy více podobných hráčů. Velmi by to zkvalitnilo soutěž. Předpokládám, že Matias českou extraligu vyšperkuje.

Na post univerzála přichází Stijn van Schie z belgického Roeselare, který ale nikdy nebyl prvním univerzálem. Co od něj očekáváte?

Měl by být největším tahounem mužstva na útoku a na servisu. Sehnat kvalitního univerzálního hráče, který by táhnul mužstvo k titulům, je velmi obtížné. Je to otázka peněz, protože to jsou jedni z nejdražších hráčů na trhu. My jsme hledali hráče, který má dobré parametry, je na tom dobře silově a má kvalitní servis. Stijn to splňuje. I přesto, že nehrál nikdy první účko, tak na tomto postu odehrál zápasy v nejlepším belgickém klubu Knack Roeselare. Belgická liga je nejméně na stejné úrovni jako naše soutěž a týmy ve špičce jsou na tom možná i lépe. Kvalita týmu a kvalita hráče je vysoká a Stijn si v Belgii prokazatelně svoji práci splnil.