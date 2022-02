René Dvořák (trenér VK Jihostroj České Budějovice): "Lidé by mli být v tomto století chytřejší. Válka by vůbec neměla být. Jsme pochopitelně proti válečnému konfliktu. Byli jsme u všeho o krok později, roli hrála určitě i únava z Českého poháru. Sice jsme si na spoustu balonů sáhli, nicméně jsme to nebyli schopni přetavit v úspěšnou nahrávku. První půlku zápasu jsme dobře bránili v poli, ale neuhráli jsme si to."

České Budějovice podpořily Ukrajinu. A "Valdu" Toduu

Radek Mach (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): "Byl to klasický zápas po Českém poháru. Byli jsme trochu unavení a u všeho o půlkrok později. I tak jsme hráli tie break. Bohužel nám chyběly jeden dva bodíky z dobrého servisu. Praha ale hrála výborně. My jsme mohli mít dva body, máme jeden – nedá se nic dělat."

Tomáš Pomr (trenér VK Lvi Praha): "Máme radost, vyhrát tady v Budějovicích se pokaždé počítá. Myslím si, že jsme si za naši bojovnost i vítězství zasloužili. V prvním setu jsme byli trochu zabrždění, což mě mrzí, ale pak jsme ukázali srdíčko. Byla to vybojovaná výhra."

Jakub Janouch (kapitán VK Lvi Praha): "Budějovice byly psychicky nahoře po výhře v poháru, což ukázaly v prvním setu. My jsme se ale po prvním setu nesložili, naopak jsme začali bojovat. Přestože máme trochu výpadky, tak je to pro nás obrovsky cenné vítězství takhle před play-off."