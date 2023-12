To je příběh, který k Vánocům patří. Petr Cirkl se podíval do osobního archivu a našel v něm poklady. Fotografie, které vznikly před půl stoletím. Jejich autorem je právě Cirkl. Stříbro v závodě vybojoval Fišera, Krejčí byl 7., Murdych 9. Podívejte se do fotogalerie.

Mistrovství světa v cyklokrosu se v roce 1972 konalo v Praze. V únoru 2024 se pojede v Táboře. | Video: Deník/ Petr Cirkl

Příběh, který vám teď nabídneme, se netýká přímo Vánoc. Nenajdete v něm vánoční zázrak. I když svým způsobem zázračné informace nabízí. Petr Cirkl se pustil do prohlížení osobního archivu a našel velké perly. Fotografie z MS 1972 v cyklokrosu!

Na snímcích najdete hvězdy mistrovství světa v cyklokrosu, které se jako 23. v pořadí konalo 27. února 1972 v Praze. V tehdejší Československé socialistické republice. Mistrovství bylo rozděleno na dvě kategorie - muži (profesionálové, elite) a amatéři.

Mistrovství světa v cyklokrosu v roce 1972 zachytil Petr Cirkl felxaretouZdroj: Deník/ Petr Cirkl

Mezi profesionály vyhrál Eric De Vlaeminck. Belgický mistr světa v cyklokrosu. Závodu se zúčastnilo 27 závodníků, ale jen 23 jich bylo klasifikováno. Trať měřila 23.6 km. "Dostali jsme za deset korun vstupenku," vzpomíná Cirkl. "Všechno se jelo v jeden den. Všechno jsme si prohlédli. Měl jsem starou flexaretu, Byla otevírací, pohled do ní byl seshora. Start byl v ulici Riegrových sadech na Žižkově. Cíl v uluci Chopinově. Všude bylo plno policajtů. Nikde nebyly žádné zábrany."

Cirkl fotil, co a jak se dalo. Dokud mu stačil film. Podívejte se do fotogalerie u tohoto článku, stojí to zato. "Hltal jsem každý okamžik toho šampionát," vypráví muž, která v prosinci roku 1972 slavil první trenérský úspěch. Jeho svěřenec vybojoval medaili na mistrovství ČSSR. Začínali jsme tehdy s Tondou Ungermanem," potvrzuje víc než půl století staré informace.

Zpátky k příběhu MS 1972. "Fotil jsem u profesionálů, odvážil jsem se vlézt před první lajnu. Na jedné fotce je Eric de Vlaeminck. To je největší postava historie. Sedmkrát byl mistrem světa, jednou byl bronzový. Toho v budoucnu překoná snad je van der Poel. Vlaeminck startoval i na Tour de France."

Dokážete si představit atmosféru závodů v ČSSR v roce 1972? "Oproti dnešku je to obrovský rozdíl," vnímá Cirkl obrovský posun.

Herci ve sportu. Proti Písku za Opavu Ivan Trojan, na ledě za Motor Jiří Mádl

Na jedné z dobových fotografií je Rolf Wolfshohl. "Mistr světa ze šedesátých let," upozorňuje Petr Cirkl. Wolfshohl skončil v Praze na druhém místě, na vítěze ztratil 27 vteřin. "Zajímavostí je, a je to vidět na fotografii, že nestartoval v nároďáckém dresu. Má světle modrý dres Rokado, přes reklamu má černé nášivky, to by v dnešním době byla naprosto nemyslitelná věc."

Pořádání MS v cyklokrosu bylo v roce 1972 velikou událostí. "To byla úplně největší atrakce. Žádné mistrovství světa za celou dobu československé cyklistiky tu nebylo. Na to se přicházeli podívat i sportovní fandové, které svět cyklistiky moc nezajímal. Byla velmi dobře vybraná trať, na to měli Češi vždy čuch." Zase ale platí, co šlo dřív, dnes by se zrealizovat nedalo. "V Rajské zahradě cyklokros? Tehdy ano, teď už ne."

Na Cirklově fotce příznivci cyklistiky najdou také Cyrilla Guimarda, který se narodil 20. ledna 1947 v Bouguenais. Je to bývalý francouzský cyklista, který se od roku 1976 prosazoval jako trenér a manažer. Proslul taktickým a psychologickým myšlením, pro své autoritářské metody bývá nazýván „Napoleon“. Začínal v klubu ASPTT Nantes jako zaměstnanec místní loděnice a v roce 1967 se stal amatérským mistrem Francie v závodě s hromadným startem. Od roku 1968 závodil profesionálně. Vyhrál závod Janov–Nice 1968, Grand Prix d'Antibes 1970, Tour de Picardie a Grand Prix du Midi Libre 1972 a Bretagne Classic 1975. Na Tour de France získal sedm etapových vítězství, v roce 1971 obsadil sedmé místo konečného pořadí a v roce 1972 jel osm dní ve žlutém trikotu a stal se nejaktivnějším jezdcem ročníku. Na mistrovství světa v silniční cyklistice získal v letech 1971 a 1972 bronzové medaile v závodě jednotlivců. V roce 1970 se stal mistrem Francie ve sprintu a v roce 1976 v cyklokrosu. "Guimard jezdil ve stejném týmu Mercier 1968 -73 s Raymondem Poulidorem. Před padesáti lety bylo běžné, že cyklokros byl součástí přípravy silničářů. Co do nedávna mnohým "vzdelancům" nešlo na rozum."

V Praze ale v roce 1972 vyhrál Eric De Vlaeminck.

Československé dresy tehdy bojovaly v kategorii amatérů. V cíli bylo klasifikováno 52 závodníků. Trať měřila 20. 540 km. Zlato si z Prahy odvezl další Belgičan. Norbert De Deckere. Miloš Fišera skončil druhý.

Cirkl dodává: "Jezdilo se v teniskách na orientační běh, jen vepředu seřízlé špunty, aby se dostal do klipsen. Závodilo bez přileb, výjimkou byl de Decker vítěz amatérů. Trať byla minimálně značená. Cíl byl bez jakýkoliv zábran."

Fišera tak byl prvním československým cyklokrosařem, který získal pro svoji zemi v seniorské kategorii medaili. Jeho kariéra pokračovala. Vybojoval i titul na mistrovství světa 1981 ve španělském městě Tolosa. O rok později svůj titul ve francouzském Lanarvily obhájil v památném souboji se svým synovcem Radomírem Šimůnkem. Všechny uvedené medaile získal v soutěži amatérů.

Fišera na mistrovství světa amatérů startoval desetkrát, přičemž hned při svém prvním startu v roce 1972 v Praze získal zmiňované stříbro. Amatérskou kariéru ukončil v roce 1983 šestým místem na mistrovství světa v anglickém Birminghamu.

MS v cyklokrosu se pojede v Táboře od 2. - 4. 2. 2024Zdroj: Deník/ Kamil JášaJak se změnilo MS v cyklokrosu od roku 1972 do roku 2024? Posoudit to můžeme všichni. Od 2. - 4. února se uskuteční atraktivní šampionát v Táboře. Petr Cirkl u trati v areálu Komora určitě bude.