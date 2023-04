Okresní kola středoškolských her probíhala už od začátku školního roku. Zapojilo se do nich celkem 41 družstev ze 37 škol. V základním kole sehrály týmy dohromady 86 zápasů. V rámci smíšených dvanáctičlenných družstev se do středoškolských her zapojilo 420 studentů a studentek, plus šestnáct rozhodčích.

Adina Kubičková začala ve třech letech, ve čtyřech už měla první medaili

Vyrovnaný finálový souboj o pohár hejtmana Jihočeského kraje byl opravdu vyvrcholením celoroční soutěže. Vítězem finále a majitelem putovního poháru je tým, který reprezentoval českobudějovické Gymnázium Česká. "Máme radost z vítězství i z poháru," zářila kapitánka vítězného týmu Julie Bambasová.

Druhého krajského finále se účastnilo pět nejlepších středních škol z prvního finálového turnaje. Při závěrečném ceremoniálu vítězné družstvo získalo pohár a zlaté medaile přímo od Jihočeského hejtmana Martina Kuby. „Jsem rád, že hned první ročník takhle fungoval a těším se na další. Slíbili jsme, že budeme dělat maximum pro to, abychom zapojovali do sportu co nejvíc jihočeských dětí a studentů a v tom budeme pokračovat,“ řekl hejtman a předal putovní pohár Gymnáziu Česká, které ho bude mít minimálně rok ve svém držení. Celkově týmy odehrály v prvním ročníku 105 zápasů.

Pořadí finalistů středoškolských her O pohár hejtmana Jihočeského kraje:

1. Gymnázium Česká České Budějovice

2. Gymnázium J. V. Jirsíka České Budějovice

3. Gymnázium Strakonice, Máchova 174

4. Gymnázium Soběslav, E. Beneše 449

5. Gymnázium Český Krumlov, Chvalšinská 112

6. VSG Vimperk

7. Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, České Budějovice

8. VOŠ a SLŠ Písek