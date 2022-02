Pětisetové finále vyčerpalo jeho aktéry po všech stránkách. „Trochu mi odešly hlasivky, ale jsem moc šťastný, že můžeme po delší době zase zvednout nad hlavu trofej,“ pochvaloval si Radek Mach, který získal s Jihostrojem Český pohár už počtvrté. Letošní ročník však podle něj patřil k těm nejtěžším. „Vary jsou velice dobrý soupeř a nedaly nám nic zadarmo. Výsledek mluví za vše. Musel to být pro diváky perfektní zážitek. My jsme si to samozřejmě taky užili a o to víc, že se nám podařilo vyhrát,“ vypráví kapitán.

Nádherný zápas. Volejbalisté Českých Budějovic vybojovali Český pohár

Vítězství Českých Budějovic se nerodilo snadno. Utkání nastartoval lépe favorit z Karlových Varů, který vyhrál první sadu. „V prvním setu to s námi nevypadalo moc dobře, ale já to chápu, protože jsme byli hodně nervózní. Troufám si říct, že s příchodem lepšího servisu z nás všechno spadlo. Druhý a třetí set jsme vydrželi výborně bojovat. Bohužel ve čtvrtém setu se Varům povedlo, na co sáhly. My jsme si ale řekli, že z toho nebudeme dělat vědu,“ rekapituluje průběh utkání Radek Mach.

Finále Českého poháru musel rozhodnout až tie break, ve kterém opět nebyla nouze o drama. „Tie break byl ohromně těžký na moje nervy. Půlku jsem ani neviděl, protože jsem měl hlavu schovanou v ručníku a čekal jsem, co bude. Jsem rád, že se nám zápas v pátém setu podařilo urvat,“ ohlíží se 37letý blokař, který se i v pokročilejším volejbalovém věku těší z důvěry trenérů. „Já jsem hlavně rád za tyhle chvíle na hřišti, protože si můžeme s Marťasem (Martin Kryštof) říct, že ještě nejsme úplně staří. Pro tyhle okamžiky volejbal hrajeme,“ uzavírá Radek Mach.

Oliver Sedláček v dresu Jihostroje České BudějoviceZdroj: Deník/ volejbalcb.cz

Na pětisetovou bitvu svůj tým skvěle nachystal hlavní trenér Jihočechů René Dvořák, který toužil navázat na roky 2019 a 2020, kdy dovedl českobudějovickou partu k vítězství v poháru. „Jsem samozřejmě spokojený, ale totálně psychicky vyždímaný. Bylo to hodně náročné,“ přiznává bezprostředně po vítězném finále. Přál by si klidnější průběh zápasu. „Když jsme v závěru pátého setu vedli o dva tři body, tak jsem si myslel, že už to v klidu dohrajeme, ale zase to bylo drama. Naštěstí Fičo (Filip Stoilovič) napravil svoji chybu esem, takže to skončilo dobře pro nás,“ pochvaluje si.

České Budějovice otočily průběh zápasu z 0:1 na 2:1, ve čtvrtém setu ale dominovalo Karlovarsko a kouč se rozhodl vystřídal univerzála Caseyho Schoutena, na jehož post poslal netradičně smečaře Martina Licka. „Druhý univerzál Michal Kriško je zraněný, takže Martin Licek za něj zaskočil. Hlavně to bylo v době, kdy jsme prohrávali asi o sedm bodů. Vary byly ve čtvrtém setu na koni, rozstřílely nás servisem. V takové situaci je lepší nechat odpočinout klíčové hráče před pátým setem. Myslím, že nám to pomohlo a od pátého setu jsme mohli začít znovu naplno,“ vysvětluje René Dvořák.

Volejbalisté Jihostroje České Budějovice v extralizeZdroj: Deník/ Kamil Jáša

Jihostroj v zápase nebyl favoritem. V součtu s prohraným finále play off extraligy v minulé sezoně zvítězilo Karlovarsko v posledních třech vzájemných zápasech. Trenér Jihočechů ale popírá, že by vítězství v Českém poháru bral jako odplatu za poslední play off. „Neberu to tak. Na Karlovarsko se nám v posledních zápasech nedařilo, takže jsme rádi, že jsme ho porazili. Že se nám to podařilo zrovna ve finále Českého poháru je taková třešnička. Karlovarsko je výborný mančaft a svým způsobem si nezasloužilo prohrát. Mohlo vyhrát stejně jako my,“ vysekl Dvořák poklonu soupeři.

České Budějovice tak mají znovu důvod slavit velký úspěch. „Oslavy ale nesmějí trvat dlouho. Vždycky po takovém úspěchu hlavy vypnou a my musíme znovu přeřadit na ligovou soutěž. Hrajeme o celkové umístění po základní části, kde nás čekají ještě tři zápasy. Máme před sebou těžký zápas doma s Prahou, která teď odpočívala a bude nás chtít porazit. Musíme se připravit dobře fyzicky i psychicky. Naštěstí hrajeme až v pondělí, takže bude dost času na přípravu,“ připomíná René Dvořák následující zápas Jihostroje proti Lvům Praha, který se odehraje v pondělí 28. února od 17 hodin.