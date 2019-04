České Budějovice - Jihočešky z SK Romany Beranové přidaly do své osobní sbírky cenný úspěch. Pohárová soutěž ve sportovním aerobiku a soutěži Fisaf Fitness družstev pokračovala druhým závodem jarní části pro závodníky první výkonnostní třídy. "Je to pro nás další zlepšení," říká Romana Beranová.

Pohárová soutěž ve sportovním aerobiku a soutěži Fisaf Fitness družstev. | Foto: Deník/ Kamil Jáša

V kategorii juniorky 14 – 16 let ženy I. VT je Karolína Beranová mezi pěti nejlepšími juniorkami ČR. "Páté místo ve finále znamená posun nahoru o jednu příčku od minulého závodu." Trenérka Klára Klepalová ztížila sestavu ztížila . "Technicky ji propracovala do detailů, užila jsem si ji, teď ještě upravíme ruce," dodala talentovaná závodnice. Barbora Kuželová obsadila ve finále osmé místo. "Mezi juniorkami jde o krásný výsledek, ale vzhledem k tomu, že si minulý závod téměř sáhla na medaili, byl trochu smutek." A co uvedla přímo závodnice? "Prostě mi to tentokrát nesedlo."