Po mnoha letech se windsurfing v pohárové podobě vrátil na Lipenské jezero v Černé v Pošumaví.

Za mírného vánku vyjíždějí surfeři na start víkendového lipenského závodu v Černé v Pošumaví. | Foto: Foto/ Petr Vitoň

Po loňské spíše zábavné formě i letos přivezl ředitel a otec tohoto projektu Jan Kuchař ml. na dvacítku nových kompletních windsurfů nové třídy Windsurfer, takže na všechny zájemce o to, aby si mohli pohárově zazávodit, se dostalo, navíc mnoho windsurferů již tyto plováky má. „Tato třída navazuje na kdysi velice populární a na začátku sedmdesátých let jedinou třídu Ten Cate. Tyto plováky jsou vyráběny v Thajsku a do Evropy je dovážejí především Italové,“ tlumočil jachtařský expert Deníku Petr Vitoň vysvětlení ředitele závodu Jana Kuchaře, jenž sám na prkně závodí a ke svému sportu přivedl i svého syna (ostatně jako kdysi jeho otec, sólový tanečník Laterny Magiky s zarytý windsurfer, dovedl na ježdění na prkně i jeho).