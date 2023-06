Narodil se 27. února 1971 v polském městě Nowa Sarzyna. Je absolventem pedagogické fakulty v Rzeszówě a postgraduálního trenérského studia na Akademii tělesné výchovy v Gdaňsku. Má manželku Magdalenu a dceru Moniku. Jeho syn Michał je od sezony 2020/2021 studentem a hráčem University of Pennsylvania ve Philadelphii. „Věřím, že největší úspěchy jako trenéra mě teprve čekají,“ říká.

Kontakt mezi Jihostroje a Kowalem poprvé probhl už v dubnu. "Robert Mifka mě ujistil, že tým bude mít velký potenciál," zmiňuje Kowal generálního manažera klubu. Hráče pro nový tým si Kowal nevybíral. Přesto má v jejich schopnosti plnou důvěru. "Studuju jednotlivé hráče a dívám se na jejich zápasy. Mohu vás ujistit, že to bude tým s velkým potenciálem," zopakoval. "Bude to nová parta, která má potenciál hrát o nejvyšší příčky ve všech soutěžích. V tuto chvíli je to ale vzdálená budoucnost. Nemůžeme se už teď soustředit na konečné umístění, ale jít krok za krokem a zaměřit se na postupné úkoly, které je třeba plnit. To znamená pracovat na tom, abychom byli tým. Abychom měli důvěru v sebe sama a ve své spoluhráče, musíme být trpěliví a přinášet pozitivní energii."