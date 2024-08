Neuvěřitelná sestava. Pollert – Jiras. První tvořil velmi úspěšný pár s Pospíšilem, druhý dokonce vybojoval v Sydney olympijskou medaili s Máderem. Posádka pro pamětníky. Podívejte se na video u tohoto článku, jak válí i po létech: Sešli se na závod veteránů v Českých Budějovicích. „Po dlouhé době jsme se dali dohromady,“ vyprávěl Pollert. „Naposledy jsme spolu trénovali loni na Lipně,“ smál se Marek Jiras, když si vzpomněl, jak s kolegou jeli těžkou vodu pod lipenskou přehradou. „Lipno ještě dáváme,“ přikyvovali oba společně. Jde jim to skvěle. Bohužel v disciplíně, která z rozhodnutí ICF umřela. Skončila. Už neexistuje. Na „pouťácích“ ano, v programu olympijských her, kam se Marek Jiras i letos, ale už jen jako divák, vypravil, není. „Je to smutné, že zmizela. Bohužel. Taková krásná disciplína. No tak se tu aspoň trošku snažíme debly oprášit. Je to legrace. Škoda, že už to nikdo nejezdí.“

Marek Jiras a Jaroslav Pollert. Slalomáři v kanále | Video: Deník/ Kamil Jáša

Kanál v Českých Budějovicích je ideální pro zkušené vodáky, hodí se i pro trénink dětí. „Já si ještě pamatuji staré České Budějovice. Staré, dobré,“ usmívá se Jaroslav Pollert. „Bylo tu vyhlášené kolovadlo,“ ukázal rukou směrem po proudu řeky. „Teď je to samozřejmě jiné, má to tady daleko širší zázemí, je tady prostě daleko víc možností jak areál využít. Je to pro zkušené vodáky, ale pro mladé, kteří mohou trénovat nahoře a ti staří zase dole.“ až po ty staré, kteří můžou trénovat zase dole. Takže pro všechny se tady najde místo, říká Jaroslav.

Pohled nabhodinky ukazoval, že do veteránského závodu vstoupí duo Pollert – Jiras v 11.18. Za patnáct minut. „Jsme v klidu, ale soutěživost se v nás probouzí každé ráno. To tak prostě je.“

Kdo z nich je lídr? Velitel? Kapitán? A dokážou se spolu pohádat? „To se neříká,“ směje se Pollert. „To tam ale prostě musí být.“ Mají za sebou olympijské hry, mistrovství světa, Světové poháry, ale i v Českých Budějovicích jeli na vítězství. To jezdí každý závod, na kterém se objeví v lodi.