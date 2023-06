Do Golfového klubu v Hluboké nad Vltavou dorazily i dámy, které jednou týdně na Srubci cvičí pilates. Domluvily se mezi sebou a pomáhají malému Erikovi. Jsou mezi nimi maminky, babičky, a dokonce i jedna prababička!

Golfový turnaj v areálu pod hlubockým zámkem pro Erika | Video: Deník/ Kamil Jáša

V golfovém klubu Hluboká nad Vltavou se sešli sportovci, kteří se rozhodli, že pomůžou malému Erikovi. Ten trpí vrozenou vadou pravé ruky. Všechno zatím brilantně zvládá levačkou, podívejte se na video. Speciální setkání ve sportovním areálu, které zorganizoval Milan Nedoma (dědeček Erika), pomohlo vygenerovat finanční obnos. Ten rodiče Erika využijí právě pro malého sportovce. "Na bionickou ruku."

Na Hluboké čtyři stovky hráčů. Přijede Shakira? Katalánci už jsou na jihu

Malý sportovec přišel na svět s hendikepem pravé ruky, která končí nad zápěstím. V perfektně připraveném golfovém areálu pod hlubockým zámkem, kde se v sezoně konají i velmi významné turnaje, se sešli všichni, kteří chtějí pomáhat. I Marie Kovárová: "Chodíme na Srubci na pilates, naše paní cvičitelka plavala s Eričkem, dozvěděla se o Naději pro Erička, poprosila nás, jestli můžeme platit víc, my samozřejmě souhlasily," říká za sebe i za své kamarádky ze cvičení pilates. "Všechny jsme mámy, babičky, jedna z nás je dokonce i prababička, když trochu Eričkovi pomůžeme, tak nám to udělá ohromnou radost," dodala paní Marie, která se zúčastnila slavnostního zahájení golfového turnaje. Do Golfového klubu Hluboká nad Vltavou dorazili i hokejisté Gulaš, Pražák, Ťoupal, Sailer, Šimánek, Mrázek nebo Hudáček a další.