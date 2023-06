Hlavní cenu sezony získal českobudějovický odchovanec Marek Šotola, který se stal volejbalistou roku vůbec poprvé. Nejlepším hráčem UNIQA extraligy byl zvolen Martin Licek a za celoživotní práci získal ocenění in memoriam trenér Zdeněk Pommer starší. Právě on působil ve své éře u nejlepších českých klubů, včetně Jihostroje, možná by se nestačil divit, jak se za pár let proměnila česká extraligy, kde čeští volejbalisté hrají až druhé housle.

Zápas začal "břevínky". Podívejte se na video. Souboj Radimů. Kokeše a Pouzara

Marek Šotola na podiu předal volejbalové rodině sympatické poselství: „Titulu Volejbalista roku si cením strašně moc, protože jsem v této anketě ještě nikdy nebyl nominovaný a hned první nominace se proměnila ve výhru. Chtěl bych poděkovat všem, co mě volili za jejich důvěru. Je to totiž to nejvyšší ocenění, jaké může český volejbalista dostat.“ Třiadvacetiletý univerzál Berlin Recycling Volleys získal německý ligový i pohárový titul a zahrál si čtvrtfinále Ligy mistrů. Skupinovou fázi LM bude hrát v příští sezoně i Jihostroj České Budějovice.

Nejužitečnějším hráčem UNIQA extraligy za ročník 2022/23 fanoušci zvolili českobudějovického smečaře Martina Licka, který ale z jihu Čech odchází.