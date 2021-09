Jan Korčák založil před rokem odddíl, ve kterém se sportovci zlepšují v kickboxu.

Závodníci vyrazili na MČR do Teplic a na cestu domů si přibalili do svých zavazdel velmi cenné medaile.

"Tento oddíl jsem založil před necelým rokem s kolegou Vítkem Pečeným," říká Jan Korčák.

Úspěšní kickboxeři z Jihočeského krajeZdroj: Deník/ Jan Korčák

Věnují se thajskému boxu a K1. Korčák si váží přístupu svých svěřenců a také ho potěšily výsledky. "Za náš oddíl byl nejúspěšnější Rostislav Bůček, který nastoupil do váhy - 57 kg a dokázal celou pyramidu vyhrát," popisuje Bůčkovy všechny vítězné zápasy. "A navíc všechny zápasy ukončil v prvním kole, kdy soupeře dobře trefil na břicho a oni nebyli schopni dále pokračovat."

Jihočeši mají i dva bronzy. "Jeden z nich má Linda Dvořáková, která bohužel do finále neprošla přes mistryni světa, ale i tak podala dobrý výkon a přivezla si cenný kov." Stejně jako Sýkora. "Ten trénuje teprve půl roku, nastoupil do svého prvního zápasu. A to rovnou s favoritem celé pyramidy. Bohužel, neprošel dál, ale předvedl neuvěřitelný výkon. Celá tři kola soupeře tlačil. Snažil se přebírat kopy. V očích bodových rozhodčích vyhrál soupeř. Tím do finále nepostoupil, ale i tak dokázal získat alespoň třetí místo," bilancuje Jan Korčák mistrovství České republiky.

Velikou pochvalu vysekl mladíkovi. Sedmnáctiletý David Popovič nastoupil do kategorie mužů. "Jeho první soupeřem byl velice zkušený zápasník, který má za sebou dlouhou kariéru a spoustu vyhraných zápasů."

Popovič předvedl výborné první kolo, u všech rozhodčí vyhrál. Ve druhém se zase opřel do soupeře, z Davidovy strany byla vidět značná převaha. Dál hezky zasahoval, pak se stalo to nejhorší, co mohlo," přibližuje dramatické chvíle v zápase trenér Jan Korčák. "David soupeře dobře trefil, ten spadl na zem, David chtěl dokončit kombinaci a bohužel ho trefil ležícího na zemi. Byl diskvalifikovaný. Myslím si ale, že kdyby David pokračoval, tak by celý turnaj ovládl a stal by se za náš klub druhým mistrem České republiky," doplnil Korčák.