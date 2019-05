České Budějovice - V první lize nohejbalistů prohrálo Dynamo České Budějovice se Zručí 2:6.

Domácí v utkání hraném poprvé v letošní sezoně ve svém areálu U Mlýnské stoky opět před hrstkou nejvěrnějších fanoušků vstoupili do utkání suverénně. Dvojice David Žikeš - David Višvader si snadno ve dvou setech poradila s hostující dvojicí. "Druhý zápas byl ale výsledkově opakem prvního, domácí dvojice nedokázala čelit strojově přesné hře výborně hrající dvojici hostí ve složení Stehlík - Štolka," popisuje šéf českobudějovického klubu Bronislav Pilbauer. V utkání trojic sice domácí bojovali, ale na zisk bodů to nestačilo. Pak se dokázali černobílí nojebalisté do utkání vrátit, když výborně hrající dvojice ve složení Petr Řežábek – Jan Bělík dokázala soupeře přetlačit. Následně ale hostující Stehlík nedal domácímu singlistovi Davidu Žikešovi žádnou šanci na další korekci průběžného stavu.