České Budějovice – „Pořádně na mě řvěte. Mám prasklý bubínek,“ reagoval Michal Vodárek na naši žádost o rozhovor po vítězné nesmlouvavé bitvě s Besaljanem.

Ilustrační foto - box | Foto: Jan Romančák

Levoruký bijec znovu potvrdil, že je velkou oporou Samsonu v boxerské extralize.



Vodárek je ve váze do 75 kilogramů lídrem nejvyšší soutěže. A potvrdil to i tentokrát v těžkém boji se svým konkurentem, se kterým se pere o reprezentační dres. „Michal měl v týdnu zraněnou nohu a bylo to v ringu znát. Trošku přepadával. Konec už dojížděl přes bolest, protože měl ještě k tomu prasklý ušní bubínek. Ale zvládl to,“ pochválil svého svěřence trenér Zdeněk Faber.



Oku lahodící zápas to tentokrát nebyl. Oba borci skončili několikrát na podlaze ringu, ale nebylo to po tvrdých úderech, nýbrž poté, když se do sebe zavěsili a poté se poroučeli na zem. „Byl to hodně vyhecovaný zápas, protože s Besaljanem jsme velcí rivalové. Byl to hodně taktický boj, vyrovnaný a závěrečný potlesk patřil jak jemu, tak mě,“ řekl k duelu.



Očekávaný duel byl skutečně dost nečistý. „Vardar hodně utíká a dost se mě chytal. Já jsem také spíše vyčkával. Bylo v tom hodně taktiky,“ připustí Vodárek.



Ve třetím kole byli oba borci počítání. Nejprve Vodárek, potom pro změnu dvakrát Besaljan, když ho Jihočech přesně zasáhl. „Sice jsem říkal, že jsem v pohodě, ale rozhodčí zápas raději přerušil. Počítání není nic hrozného. Je to spíše ochrana zdraví pro boxery. Já jsem byl počítán jednou, on dvakrát,“ podotkla opora Samsonu.



Před vyhlášením výsledku domácí borec věřil, že rozhodčí vyhlásí vítězem duelu právě jeho. „Vardar byl dvakrát počítán. K tomu navíc veřejně napomínán a z jeho strany tam padly i nějaké nečisté údery. Byl to bojovný zápas a věřím, že se divákům líbil,“ míní.



Právě diváci Vodárkovi jako obvykle hodně pomohli. „Jižní Čechy miluji. Jsou tady fakt super lidi,“ vzkazuje fanouškům student Jihočeské univerzity. „Přijela se podívat dokonce i moje maminka. Vůbec jsem o tom nevěděl. Až před zápasem jsem ji zahlédl v hledišti.“



Nový bodový systém, kdy se bodují pouze přímé údery, Vodárkovi celkem vyhovuje. „Přiblížilo se to profiboxu. Sází se na velké bomby. Já nejsem tak technický boxer, ale spíše rvavější. Je to ale jak na koho. Záleží na stylu soupeře. Ale celkem mi nové počítání vyhovuje,“ připustil.



Besaljan je Armén, ale s českým občanstvím, takže oba rivaly čeká pravděpodobně za dva týdny odveta na mistrovství republiky v Prostějově. Před dvěma roky byl na domácím šampionátu úspěšnější Vodárek, loni zase Besaljan. Vzájemná bilance je zatím 5:3 ve prospěch Vodárka. „Vardar bude doma, odveta bude asi hodně těžká,“ je si Vodárek dobře vědom.