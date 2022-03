Volejbalisté Jihostroje České Budějovice před play off posilují na všech frontách. "Fanklub spouští nábor nových členů do svých řad," přiikyvuje Matěj Mayer. "Pro fanoušky, kteří budou Jihostroj v honbě za extraligovým titulem aktivně podporovat, klub připravil řadu zajímavých benefitů," doplňuje.

Co je fanklub? A kdo je v něm? "Jsme parta hrdých fanoušků Jihostroje, kteří chtějí tým hlasitě a slušně podporovat v cestě za úspěchy. Pro volejbalisty totiž není nic povzbudivějšího než Sportovní hala plná oddaných fanoušků. Hlavně během play off pořádáme společné výjezdy i na venkovní zápasy, protože chceme být společně s Jihostrojem u všeho. Jestli to tak máte i vy, přidejte se k nám," vzkazují českobudějovičtí volejbaloví fanklubáci. "Klub si svých fanoušků váží, a proto připravil pro nové členy fanklubu řadu výhod," reaguje Matej Mayer.

Fanoušci Jihostroje jsou nejlepší v ČRZdroj: Deník/ Jan ŠkrleA jaké konkrétní výhody to jsou?

Vstupné na všechny domácí zápasy, jisté místo na tribuně (v sektoru fanklubu)

Dres s vlastním jménem a číslem

Pivo (jedno) zdarma každý domácí zápas

Sleva do fanshopu (30%)

Přednostní právo na výjezdy v play off

Setkání s hráči A týmu po sezoně

Podepsaný týmový plakát

Stolní volejbalový kalendář

A co se skrývá po souslovím: aktivní podpora? "Aktivní fanouškovská účast na každém domácím zápase a respektování etického kodexu, Cena je tisíc korun," doplnil předseda fanklubu Jihostroje Jan Čipera, u kterého se příznivci volejbalu mohou registrovat: 775 012 420.