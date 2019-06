České Budějovice - Výsledky dospělých, výsledky mládeže přioneseme později.

II. liga, skupina A: Loko Plzeň - Strakonice 4:5. Za hosty Hájková, Neradová, Švec, Hájková - Neradová, T. a P. Fialovi, ostatní: Cheb - Karlovy Vary 4:5, Louny - Škoda Plzeň B 9:0, Slavia Plzeň - Most C 0:6, konečné pořadí: 1. Most C 14 bodů, 2. Louny 13, 3. Slavia Plzeň 11, 4. Strakonice 10 (za tři výhry a čtyři prohry, body ze zápasů 31:32), 5. Škoda Plzeň B 10, 6. Karlovy Vary 10 (oba 30:33, o pořadí rozhodly sety 69:70 - 69:77), 7. Cheb 9, 8. Loko Plzeň 7.