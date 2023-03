Do Jihostroje přišel v roce 1998. "Za dva roky přišel první titul. Vzpomínky na něj už mám trochu rozházené. Pamatuju si ale, že jsme šli druhý den po titulu z oslav v restauraci Oáza na Bagru a Ondra Hudeček cestou pohazoval svoje boty. Já jsem mu je nosil a on je pořád odhazoval s tím, že je nechce. Dodneška si pamatuju, že to byly krásné modré adidasky. Pak mi řekl, ať si je nechám, že už je nechce. Oslavy pokračovaly a boty nakonec potřeboval, takže jsem mu je vrátil. Vidím to jako dneska, jak Ondra háže boty po louce a po stromech ve Stromovce."

S českobudějovickými volejbalisty oslavil všech deset mistrovských titulů. Po zápasech, po každém vítězství, realizuje pro fanoušky oblíbený rituál. "Děláme domino," přikyvuje. "Rád bych to už předal někomu jinému, aby to oživil, ale nikdo se k tomu moc nemá, a tak to zůstává na mě."

Za čtvrt století se změnil Filip Hoch, proměnil se i volejbal, mění se i atmosféra v Jihostroji. "Před pětadvaceti lety byla jiná zábava, jiná komunikace mezi hráči. Neexistovaly mobilní telefony. Tým byl ještě víc spolu, než jsou kluci teď. Dnešní kluci jsou jiní, než byl například Ondra Hudeček před čtvrtstoletím. Ale i s dnešní mladou generací se dá pracovat. Jen mám strach, že doba je tak rychlá, že sem přijde mladý kluk, něco se tu za dva roky naučí a půjde zase na další štaci. Můžu se vsadit, že už se nenajde žádný hráč, který tu začne v osmnácti letech ještě jako junior a vydrží do čtyřiceti. To už se nejspíš nestane a my, kteří se kolem týmu motáme, se musíme přizpůsobit tomu, že s hráči se musí pracovat jinak."

V Jihostroji mu říkají Křápa. Jak k této přezdívce přišel? "Přezdívka Křápa vznikla hned na začátku mého působení v Jihostroji. Nikoho kromě Petra Habady jsem neznal, takže jsem všem říkal Křapíci. Nakonec ta přezdívka zůstala mně. Je to takové moje prokletí. Když si občas chodím zahrát volejbal s klukama k Maláku na Lokotku, tak jsem jeden čas všem říkal „pejsku“, až jsem nakonec za toho „pejska“ já sám."