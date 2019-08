České Budějovice - V Moskvě se v těchto dnech koná ME v beachvolejbalu. Na kurtech bojují také Michala Kvapilová s českobudějovickou Michaelou Kubíčkovou. Ve skupině vyhrály až v posledním utkání. Porazily dvojici Darja Rudychová, Ksenija Dabižová.

Michaela Kubíčková s Michalou Kvapilovou vstoupily do šampionátu prohrou. | Foto: Deník / Vladimír Pryček

První set sice skončil 13:21, ale další dva 21:17 a 15:10. Pár s jihočeskou hráčkou tak postupuje do další fáze ME ze třetího místa. Jejich soupeřky naopak do dalších bojů neprošly. Kubíčková hrávala šestkový volejbal v Madetě ČB a dříve i v SK Hlincovka.