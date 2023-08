Můžete představit sebe a cestu, které je pro vás volejbalovou filozofií. Jaká čeká Jihostroj budoucnost?

Věřím, že nás čekají dobré časy. Ne mě osobně, ale hráče, fanoušky, všechny, kteří podporují tento tým. Doufám, že nás budou podporovat v celé sezoně. Máme nový tým. Je tu hodně nových hráčů. Nový je i realizační tým. Potřebujeme čas pro zlepšování, na práci. Doufám, že to bude velmi dobrá sezona pro celé družstvo, pro lidi, kteří tady žijí.

Jste spokojený s aktuálním složením týmu Jihostroje České Budějovice?

Nevím. Já ty chlapce vlastně neznám. Teď je moc brzy na to, abych o nich něco vyprávěl. Tak rychle je nemohu hodnotit. Samozřejmě má tento tým velký potenciál. Jaká bude jeho síla, to uvidíme po prvním zápase. V příštím měsíci odstartujeme celou řadu přípravných utkání, v nich uvidíme, jakou úroveň tým má. Pak se pozná náš opravdový potenciál. Teď je všechno v pořádku, jsme na prvním tréninku v sezoně, nemůžeme říkat nic dalšího.

Často mluvíte o potenciálu družstva. Věříte v jeho sílu?

Samozřejmě. Podle mě je ten potenciál opravdu veliký. Pokud ho naplníme na sto procent, můžeme být nejlepší. Můžeme zvládnout cokoli.

Třeba Ligu mistrů? Těšíte se na ni?

Celou dobu se ohromně těšíme na všechny soutěže, které Jihostroj bude hrát. Liga mistrů je nejlepší soutěž. Pro nás i pro další kluby. Můžeme ukázat dobrou úroveň v Champions League, hráči budou nastupovat v nejlepší soutěži Evropy. V té úplně nejlepší lize. To je přece velmi dobrá výzva. Rozhodně je lepší nastupovat v Lize mistrů než v CEV Cupu. To platí pro klub, pro nás, pro hráče. Nás ale čeká česká extraliga, Český pohár. To jsou celkem tři soutěže. Zkusíme být nejlepší. V každé chvíli.

V základní skupině Ligy mistrů proti vám budou extrémně silní soupeři. I tak věříte v úspěchu?

Že v Lize mistrů nemáme šanci na vítězství? Tak to není. Od začátku každého zápasu se pokusíme vyhrát.

Jak se vyrovnáváte s češtinou?

Dost slov je podobných jako v polštině. Když hráči mezi sebou mluví česky, rozumím jim. Hodně slov pochopím. Totéž platí pro ně, když začnu polsky, oni rozumějí hodně věcí. Ale tady je jasně prvním jazykem angličtina. V týmu je hodně zahraničních hráčů, proto je angličtina jasným základem. Musíme mluvit jednou řečí. Moc řeči míchat nemůžeme, to by pro mě byla katastrofa. Trochu česky, trochu polsky, trochu anglicky? To ne. Prostě mluvíme anglicky. Je ale pravda, že úroveň angličtiny jednotlivých hráčů je rozdílná, ale s tím se srovnáme.