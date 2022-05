„Po každém zápase byl vyhodnocen nejlepší hráč, který byl vyzván spolu s kapitánem k hodnocení zápasu. Navíc proběhly závodivou formou soutěže basketbalových dovedností. Slalom, trestné hody, střelba z podkoše, Vše s nadměrným úsilím a povzbuzováním všech dětí i trenérů,“ všímal si Vondřička i bohatého doprovodného programu.

Jako doplněk vystoupil gymnastický kroužek z Tábora. „A také si zatancovaly děti z dětského domova,“ doplnil trenér, který s ženským basketbalem procestoval celý svět. Pořadatelé uspořádali sbírku pro nemocnou Karolinku z Borotína, která trpí mozkovou obrnou. „Vybralo se přes 30 000.“ Finanční obnos ještě navýší o 5 000 korun spolek Každý koš pomáhá. Ceny předávala bývala reprezentantka Renáta Zrůstová a úspěšní písečtí junioři V. Sýkora a J. Svoboda za účasti starosty Borotína a ředitelky Základní školy, která vytváří pro sport dětí skvělé zázemí. „Slovem turnaj provázel táborský rozhodčí Fučík,“ dodává Miroslav Vondřička. „Ve finále porazili domácí hoši děvčata z Kralup, ale v podstatě vyhrály všechny týmy, stejně jako vyhráli pořadatelé v čele s Láďou Zrůstem,“ zmiňuje trenérský basketbalový bard.

„Bylo to ze všech stran až neuvěřitelné, co všechno dokázali borotínští zorganizovat, kolik cen zajistili včetně medailí, které vytvořily děti z keramického kroužku a jakou přinesli radost dětem, trenérům, prostě všem,“ uvedl. „Pro rozvoj basketbalu by bylo nutné najít v České republice alespoň padesát tak obětavých trenérů jako je Láďa Zrůst,“ dodal Miroslav Vondřička.