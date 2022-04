Sport je báječná věc, díky které jsem poznal spoustu zajímavých lidí, ale hlavně také skutečně výborných kamarádů. Aktivně jsem hrával dlouho především stolní tenis. Můj strop byla liga a nejcennější výhra byla určitě ta nad někdejším juniorským mistrem Evropy Ivanem Rakem.

Rád vzpomínám i na volejbalové mače za béčko rodných Netolic v okresním přeboru. Futsalový tým FC 30 jsme zakládali v roce 1994 a hrajeme dodnes. Ve dvaapadesáti letech už to hlavně po fyzické stránce není jako dřív a lídr našeho mužstva Petr Bouchal toho za mě musí oběhat opravdu hodně…

V tehdejších Českobudějovických listech jsem začínal v roce 1995. Na zkoušku mě tehdejší šéfredaktor Vladimír Majer vyslal na Českokrumlovský maraton.

Mojí novinářskou parketou jsou především hokejový Motor a veškerý motoristický sport. Jen málokde se cítím tak dobře jako na zimním stadionu nebo v motokrosovém depu.

S českobudějovickými hokejisty jsem zažil sestup, odchod extraligy do jiného města a dva návraty do nejvyšší soutěže. Nezažil jsem ale oslavy mistrovského titulu. A to je věc, kterou bych si zažít opravdu přál.

Napište svému sporťákovi

Máte zajímavý tip na článek, potřebujete mi něco sdělit? Není problém, jsem tu pro vás. Kontaktujte mě na mailu, najdete mě také na sociální síti Twitter. A ještě si určitě pusťte video, nejen to moje - před kamerou se ocitl každý ze sporťáků Deníku.

Zdroj: Deník

Moje parketa je hokej, s Motorem prožívám extraligové play off:

Poctivý vousáč i policajt na ledě. Představujeme Motor na startu semifinále