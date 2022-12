Technicky výborně vybavený přihrávající smečař disponuje tvrdým smečovaným podáním. A také pevnými nervy. V minulosti to několikrát prokázal třeba v závěrech setů vypjatých zápasů, kdy ho tehdejší trenér Č. Budějovic René Dvořák vyslal právě na podání.

Výrazněji se ale odchovanec plzeňského volejbalu, který pochází z Dobřichovic, prosadil, až když z Jihostroje odešel.

O Jiřím Krafferovi toho příznivci volejbalu vědí hodně. Narodil se 6.6. 1996. Z TJ Sokol Dobřany se vydal do Plzně a tam si ho všimli trenéři Č. Budějovic.

Víte ale, že jeho nejoblíbenějším úderem je cut? Střih? Hned vysvětlíme.

Je to přesně rok, co si vyřídil všechny potřebné náležitosti a stříhá. Co? Ne údery, ale vlasy. V barber shopu. "Necítím se jako barber, ale spíš jako lazebník," usmívá se téměř neustále dobře naladěný profesionální volejbalista. K řemeslu, kterému se ve volných chvílích věnuje, se dostal vlastně náhodou. "Byla to spontánní akce," popisuje cestu, která ho zavedla nejprve do barber shopu: "Tam jsem moc spokojený nebyl. Nelíbilo se mi, s čím jsem odcházel." A protože je muž činu, řekl si, že lepší než kritizovat bude práci lazebníka vyzkoušet. "Myslel jsem si, že bude fajn se to naučit osobně."

Jak řekl, tak udělal. "Celá kabina už tu u mě byla," říká s úsměvem. V péči už měl všechny kladenské spoluhráče. "Ale komplet. Včetně realizačního týmu," doplňuje. Můžete si při zápase prohlédnout, s jakou vizáží dorazí třeba kladenský trenér Milan Fortuník…"Byli u mě lidi z kladenského okolí, kteří se pohybují okolo volejbalu," dodává šikovný smečař a také kladenský kapitán.

A jak to v Čechách bývá, zaprvé nic neutajíš a zadruhé zaručeně funguje šeptanda. "Už tu byli známí známých," přikyvuje s úsměvem: "Ve výsledku už je těch lidí celkem dost." A to získal certifikát od Barber akademie Kladno opravdu téměř přesně před rokem. "Za týden to bude rok a měsíc."

Navíc se ti první známí ke Krafimu, jak mu volejbaloví kamarádi říkají, zase vracejí. A tak to jde pořád dokola. "A protože se vracejí, tak doufám, že jsou i spokojení," uvažuje profesionální sportovec, který si v dresu Č. Budějovic zahrál i evropské poháry. A projevil i logické uvažování: "Asi by se nevraceli, kdyby byli úplně nespokojení."

Do Českých Budějovic přijede už jako ostřílený volejbalista. Jen tak něco ho nerozhodí. Plánů má v hlavě hodně. Volejbalových, ale i těch lazebnických. "Nápady by byly," směje se. "Zatím to ale časově není vůbec skloubitelné s profesionálním volejbalem. Beru to zatím jako doplněk, činnost na vyčištění hlavy." A protože si moc dobře uvědomuje, že i výkony přímo nad sítí ovlivňuje psychika, dodává: "Beru to jako činnost na vnitřní uklidnění, je to spíš nějaká kreativní seberaealizace než nějaký byznys plán."