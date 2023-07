Na Bezdrevu, který je druhým největším rybníkem v České republice, se sešli vyznavači jízdy na paddleboardu. Pořadatelé domácího šampionátu vypsali několik disciplín. Dlouhý závod na 6 a 12 kilometrů, open a sport pro muže a ženy a také pro závodníky do 15 let. Organizátoři připravili na letní večery i doprovodný program.

Dlouhé závody vyhráli Iva Dundová z Hudy SUP teamu a Ondřej Petrák z TJ Prazdroj. "Jsme rádi, že jsme společně, my kolegům říkám zdravouši," pousmál si Ivan Nestával ze společnosti Aktivně s vozíkem. Mottem šampionátu je heslo: Pádlujeme společně.

U rybníku Bezdrev, který je druhý největší nejen v Jihočeském kraji, ale i v ČR, jsou pro paddleboarding ideální podmínky. "Naprosto ideální," doplnil Nestával. "Vozíčkáři tu mají krásný trávník, udělali jsme si jen vjezd do vody na přelézání. Toto mistrovství České republiky je pro nás výjimečné tím, že jsme ho uspořádali my," říká Nestával za spolek Aktivně s vozíkem. "Poprvé jsme zdravé paddleboardisty pozvali my," uvedl za vozíčkáře.Průběh závodu orámoval zajímavý doprovodný program: "Viděli jsme premiéru filmu 73 000 záběrů, byl o závodu v Holandsku, večer tu jsou koncerty, je to super," zhodnotil Jan Herman Aktivně s vozíkem.Osobně k Bezdrevu dorazil také předseda českého paralympijského svazu Zbyněk Sýkora.

Podrobnější reportáž na webových stránkách přineseme ve středu.