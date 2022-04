Praha hrála výborně, konstatoval trenér René Dvořák

Co trenér René Dvořák předpokládal, to se vyplnilo. "Série může být dlouhá, určitě bude hodně vyrovnaná," tvrdil před vstupem do semifinále extraligy volejbalistů. Co řekl, to se stalo. Lvi vyrovnali na 1:1 na zápasy, další zápas se bude hrát v neděli v Č. Budějovicích (19).

Lvi Praha v extraligovém semifinále | Foto: Deník/ Lvi Praha, David Nejedlý

Semifinálová série extraligy volejbalistů se přesunula na druhý zápas do Prahy. Lvi v domácím prostředí od začátku utkání diktovali tempo hry a díky vítězství bez ztráty setu vyrovnali stav série. Jihostroji nepomohla ani podpora početné skupiny fanoušků, kteří tým hlasitě podporovali. Třetí zápas semifinále se hraje v neděli ve Sportovní hale od 19 hodin. Lvi Praha v extraligovém semifináleZdroj: Deník/ Lvi Praha, David Nejedlý René Dvořák (trenér VK Jihostroj České Budějovice): "V první řadě musím uznat, že Praha hrála výborně, dávala velmi dobrý servis. Bránila podstatně lépe než při zápase u nás, ale možná byl příčinou náš horší útok. Chyba byla na naší straně a zároveň Praha se zlepšila. Celý zápas jsme ztráceli, a když už jsme se dostávali do hry, tak Praha v rozhodující moment zase odskočila.( VK Lvi Praha – VK Jihostroj České Budějovice 3:0 (16, 23, 19), VK Lvi Praha: T. Kriško, Nedeljkovič, Janouch, Smith, Todua, van Dijk, libero Moník. Střídali: McCarthy, Pljasecký, Vodička.

VK Jihostroj České Budějovice: Michálek, Polák, Schouten, Licek, Sedláček, de Amo, libero Kryštof. Střídali: Stoilovič, Mach, Piskáček, M. Kriško.

Nejvíce bodů: van Dijk 17, Nedeljkovič 12, T. Kriško a Smith oba 9 – Schouten 17, Polák a Licek oba 8. Útoky: 40:35 Esa: 5:3 Bloky: 13:7 Chyby soupeře: 17:13 Rozhodčí: Grabovský a Krtička Diváci: 850.

