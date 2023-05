Série skončila, mistrem pro rok 2023 jsou Lvi z Prahy. Jihostroj skončil na druhém místě.

Finále extraligy v Praze | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Čtvrté finále začal Jihostroj v očekávané sestavě. Jihočeši šli do vedení, pak se ale bodově dařilo Lvům. Ti se uklidnili třemi bloky za sebou. Trenér Zach musel žádat o oddechový čas.

Vypadalo to na jednoznačnou výhru domácích, hosty vracel do hry skvělým servisem Licek. Srovnal na 21:21, další body přidali Lvi, kterým ale Jihočeši výrazně pomohli nevynucenými chybami. Za odvahu a aktivitu si Praha zisk prvního setu zasloužila: 25:21.

Zápas se odehrával před zaplněnou halou (1500), Pražané mocně toužili po zisku premiérového titulu pro klub Lvi Praha. Jihostroj nasadil Petra Michálka. A druhý set začal dvěma přímými body z podání Giraudo. Stav 6:2 by tak zkušený tým neměl ztratit, během chvíle to ale bylo 14:11 pro Prahu. Kryštofa vystřídal Kovařík, Girauda, který ztrácel trpělivost, Piskáček. To už se hra Jihostroje úplně rozsypala, na kurt přišel Michal Kriško, náskok domácích byl obrovský: 21:13. Set skončil stavem 25:16, Lvi byli už jen jeden set od zisku titulu, České Budějovice se blížily k sezoně stříbrné.

Hned první balon třetího setu zkoumal videorozhodčí. McCarthy zapsal eso, Todua přidal úspěšný blok a Praha zase byla ve vedení. Jako už tolikrát ve finále. Jihostroj si pracně vybojoval náskok 10:6, Pražané sami sebe chybami dostali pod veliký tlak, při bodu na 14:9 sedm minut rozhodčí zkoumali diskutovali s hráči, pak stav změnili na 13:10. Závěr setu vypadal pro Jihostroj nadějně, vedení o čtyři body slibovalo úspěch. Praha zahájila pod vedením kapitána Janoucha stíhací bodovou jízdu. A ta byla hodně povedená. Ale Jihostroj zabojoval, set vyhrál a jelo se dál.

Jihostroj ale nehrál dobře. Nefungovala spolupráce Girauda a univrzála van Schie, hlavně proto se Praha dostala do čtyřbodového vedení: 12:8. Praha zaslouženě slaví titul, Jihostroji patří stříbro.

Lvi Praha - Jihostroj Č. Budějovice 3:1 (21, 16, -23, 21), rozhodčí Kovář, Grabovský, diváků 2221. Jihostroj: Giraudo, van Schie, Stojlovič, Licek, Sedláček, Ondrovič - libero Kryštof a Kovařík (Piskáček, Michálek, Šulista, Polák). Trenér Zach. Konečný stav série 3:1.