Taneční sport v Jihočeském kraji zažívá renesanci, a to nejen díky televizním programům jako StarDance. Zdeněk Řeřábek, zkušený taneční mistr, vzpomíná na proměny tanečního světa a růst zájmu o tanec napříč generacemi. Jak se tanec vyvíjel od společenských sálů po sportovní haly a jaký vliv má na současnou taneční scénu?

Tanec je náročný sport, důležité jsou fyzická kondice a smysl pro eleganci | Video: Deník/ Kamil Jáša

Tanec má v Jihočeském kraji úžasnou tradici. Přímo na parketu prožil společně s dalšími páry nespočet hodin. Jmenuje se Zdeněk Řeřábek, a pokud jste se v uplynulých letech v Jihočeském kraji objevili ve společenském oblečení na tanečním parketu, nejspíš jste se elegantním tanečním mistrem potkali. "Byla jiná doba v tanečním sportu, než je dnes," vzpomíná. "Začínali jsme jako společenský tanec a postupně jsme přešli pod sport, takže jsme začali vystupovat v halách místo v kulturních domech. Pamatuji si doby, kdy v nižších třídách D,C, B nebyla žádná omezení. Jak jsme se vyvíjeli, i pořadatelsky jsme se zlepšovali, a náš taneční svaz nám začal důvěřovat. Z deseti lig v rámci České republiky nám byla přiznána ta nejvyšší mezinárodní třída, o kterou musí soutěžit osmnáct pořadatelů, a my jsme jedním z nich. Který z těch pěti běžných lig má tu nejvyšší třídu a druhou nejvyšší třídu A. Takže v podstatě před dvanácti lety to bylo mistrovství jižních Čech a byly to třídy D, C, B. Už dvanáct let děláme A a M."

Zdroj: Deník/ Kamil Jáša

Taneční sport je fyzicky náročné odvětví, ale zároveň je to velká zábava. Pro tanečníky, ale i pro diváky. "Je tu boom díky televizním programům, a samozřejmě soutěži StarDance, kde se náš taneční svaz podílí prostřednictvím určitých osobních vazeb. Ať už to byl Petr Odstrčil, Honza Onder nebo v současnosti Honza Tománek. Díky jejich spolupráci to taneční svaz velmi pomohl realizovat." A proto je aktuálně v českých halách vidět nárůst zájmu o tanec. Platí to prakticky ve všech věkových kategoriích. "Je tu jakýsi návrat, plesová sezona byla zpět po dvouleté přestávce kvůli pandemii, a plesy se konají znovu. Někteří z těch, kteří tančili v minulosti, si jdou zdokonalit tance jako slowfox nebo valčík, aby na plese vypadali co nejlépe. A jsou to starší generace, které si to pamatují a obnovují svůj vztah k tanci, protože tanec je pro dva. Držet partnerku v náručí při krásné hudbě je to nejkrásnější, co může na tanečním parketu být."

Zdeněk Řeřábek si na první pohled mezi tanečníky všímá kultivovaných pohybů. V soutěži třeba koncentruje svůj odborný pohled na detail. Na plese tak přísný není. "Posunula se především kvalita tance u mnoha obyčejných lidí. Říkáme tomu show dance, což je tanec na úrovni hobby, ale díky tanečním školám, které se tomu věnují, je na vyšší úrovni. Lidé se zdokonalují a pak se na plese předvádějí před svými přáteli u stolu a soutěží, kdo je lepší. Je to spíše přátelské škádlení."