Atmosféra domácích zápasů Jihostroje České BudějoviceZdroj: Deník/ Jan Škrle

René Dvořák, trenér, České Budějovice: „Nehráli jsme dobře, ubližovali nám vlastně všichni soupeřovi útočníci. Nám se nedařil servis, přitom podle statistik jsme měli lepší příjem, ale o dost horší obranu. Praha měla taky víc úspěšných bloků, tedy jsme nezvládli ani útok. Klíčový byl samotný vstup do utkání. Měli jsme tady na ně vlítnout a ukázat jim, kdo je tady doma, ale místo jsme prohrávali. Další okamžik byl v koncovce druhého setu, kdy jsme se snažili dostat se do zápasu, ale pořád jsme tahali za kratší konec. Mužstvo, které má navrch, hraje pak s čistší hlavou, líp se mu servíruje. A to my jsme nebyli. Jedeme do Prahy, musíme zlepšit útok, jinak překvapit asi už se navzájem nemůžeme ničím.“

Tomáš Pomr, trenér, Praha: „Nejlepším hráčem zápasu byl vyhlášen Tomáš Kriško, ale já myslím, že všichni hráli dobře, hráli jsme jako mančaft skvěle a neměli jsme tam žádnou slabinu. Jsem hrozně rád za výhru, ale vedení 2:1 bych nepřeceňoval, protože každý uhraný bod s Budějovicemi je velmi těžký. Řekli jsme si na začátku, že si to musíme uhrát sami, protože Jihostroj nám nepomůže, a jsem rád, že zatím tvrdíme muziku v útoku i v obraně. Každé to vítězství je pro nás strašně důležité.“