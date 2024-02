Spoustu pěkných výkonů přivezli Jihočeši z krajského přeboru v hale na Strahově.

Z výsledků: 60 m Petr Molík 7,35, Jakub Čuřín 7,51, Nhat Khac Trinh 7,58, Ondřej Kroupa 7,59, Daniel Sebastian Gribbin 7,60, dor. Martin Dušek 7,17, Vojtěch Stříbrný 7,33, Filip Kortan 7,44, ženy Lurdes Gloria Manuel 7,52 - krajský rekord, Nikola Ježková 7,72 - šestá všech dob, K. Marušová 7,78, Barbora Cílková 7,90, Pavla Molíková 7,94, dor. Tereza Kozáková 8,13, Sofie Štojdlová 8,24, 200 m Filip Holoubek 23,19, dor. Dušek 22,91, Jan Čoka 23,72, ženy Marušová 25,54, Cílková 25,96, Ježková 26,12, dor. Kozáková 27,36, Lucie Chmátalová 27,49, T. Říhová 27,54, 400 m Filip Holoubek 51,15, Ondřej Gloza 52,87, Ondřej Drnek 55,02, Gribbin a Skuček 55,17, dor. Tomáš Čoka 53,11, Jan Čoka 53,55, Petr Junek 53,89, ženy Lucie Bahenská 61,33, dor. Říhová 60,63, 800 m dor. T. Čoka 2:03,53, Jan Hryzbil 2:06,11, ženy Adéla Štefanová (16) 2:16,19, dor. Nina Zajícová 2:29,19, 1500 m dor. Barbora Plonerová 5:15,60, 3000 m Josef Kovář 10:09,39, dor. Marína Anna Pavlátová 11:59,20, 60 přek. Jan Krizan 9,79, Molíková 8,91 - osmá všech dob, K. Marušová 9,71, Kateřina Kubelková 9,81, dor. Ema Albrechtová 9,05, Kamila Knotková 9,42, 4x200 m VS (Manuel, Marušová, Kršová, Cílková) 1:43,83.

Techniky: výška Tomáš Jelínek 206, Štěpán Pokorný 187, Jan Sobotka 183, dor. Štěpán Čáp 183, Jan Šíla 175, ženy Julie Kotalíková 170 - os. rek., devátá v kraji všech dob, Kateřina Kubelková 158, dor. Tereza Čápová 158, Beáta Maleninská 158, Elen Kotašková 155, tyč Tomáš Bačák 420, Dominik Gysel 400, Jan Binter 290, dor. Jakub Binter 410, Jan Šíla 330, Rostislav Pivec 330, ženy Pavla Buřičová 340, dor. Laura Voldřichová 280, Zuzana Motejlová 250, dálka Pokorný 662, Marek Volf ml. 623, dor. Filip Komárek 626, Vojtěch Stříbrný 614, ženy Adéla Záhorová 577 (a 571), Molíková 577 (a 570 - o titul tedy rozhodl jeden centimetr ve druhých pokusech), desátá v krai v historii, Kubelková 500, dor. Ema Albrechtová 539, Sofie Štojdlová 514, trojskok Tomáš Johaník 13,15, Marek Volf ml. 13,08, David Kubec 12,70, Lenka Kollarová 10,11, dor. Lucie Blažková 10,66, Simona Lomská 10,13, koule Kamila Kůtová 12,49 - třetí v historii, Žaneta Pincová 12,32, Andrea Rypáčková 11,07, dor. Rypáčková 12,10, Natálie Pokorná 10,86, muži Marek Marvan 14,37 - desátý všech dob, Adam Zeman 12,84, Libor Tupý 12,15, junioři Libor Tupý 13,29, dorci Vojtěch Stříbrný 11,93.

Rekordní forma Petra Svobody: tyč 490, překážky 8,12

Při přeboru Prahy ve Stromovce zazářil vícebojař Petr Svoboda (20 let, VS Tábor, trenér Roman Šebrle). Na 60 m přek. byl druhý za Egypťanem Saydem v čase 8,12, tedy ve výrazně zlepšeném krajském rekordu, a v konkurenci české elity tyčkařů obsadil čtvrté místo ve vyrovnaném krajském rekordu, který drží od loňska se 490 centimetry. Před rokem k němu "spěchal" v závodě sedmi prvními pokusy. Tentokrát začal na 450, do 470 zdolával všechno na první pokusy, přes 480 přešel na třetí a 490 už zase na první! Jeho tyčkařský vývoj je vpravdě "skokový" - v osmnácti letech zdolal poprvé dva metry (5. května v Nové Včelnici), v devatenácti překonal 320, ve dvaceti 370, rok nato šel poprvé přes čtyři metry, předloni dal v hale 462, a pak přišlo "klepání" na pětimetrovou výšku…

Události se děly i na 3000 m. Damián Vích z Dukly šel pod osm minut (7:58.10), ale po něm proběhl cílem Marek Strnad (23, Nová Včelnice) v osobním rekordu 8:19,12 a "zakotvil" s ním na čtvrtém místě v kraji všech dob - podle našich záznamů za 8:06,88 Miloslava Suchého (1996), 8:14,80 Radomíra Soukupa (1992) a 8:17,44 Ondřeje Moravce (1992). Předběhl tedy mj. Jana Bláhu (8:22,35 z roku 1994), Jiřího Hladílka (8:26,52 z roku 1985) a Jiřího Hniličku (8.28,6 z roku 1997)… V ČR je aktuálně pátý.

V pražském závodě vrátil na dvojnásobné trati porážku, kterou utrpěl 30. ledna v Ostravě na 1500 m od dorostence Filipa Toula - ten zaběhl krajský rekord 3:48,76 a porazil Marka o 23 setin sekundy. Teď byl ve Stromovce sedmý, když si zaběhl osobní rekord na 3000 m 8:37,27. Ten ho aktuálně řadí na 16. místo mužů ČR, v dorostu na 2. místo za Adama Červinku z Vel. Meziříčí s národním rekordem 8:25,92. Za ním závod dokončil Pavel Brlica (rovněž SK Čt. Dvory) za 8:43,50. Dorostenec Matěj Homola (VS) byl čtvrtý časem 9:38,76, Michaela Mikešová (19, ČD) třináctá za 11:28,66.

Z dalších výkonů z Prahy: 300 m 3. Natálie Kovářová (15, JH) 43,16, 60 přek. žáci 3. Vojtěch Kuželka 9,56, 4. Eduard Straka (oba VS) 9,88, dálka 3. Kuželka 565.