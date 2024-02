České Budějovice hostí badmintonové MČE 2024. Povede se zorganizovat turnaj i za rok?

České Budějovice hostí MČR v badmintonu | Video: Deník/ Kamil Jáša

Šéf Kawasaki MČR 2023 Radomír Liebl říkal před rokem přesně v tuto dobu: "Průběh turnaje byl opravdu velmi dobrý, objevily se drobné zádrhele, ale nic závažného, co by ohrozilo chod mistrovství České republiky." Vyjádřil se ke skončeném MČR dospělých a kategorie U11. Už tehdy se proslýchalo, že Jihočeský kraj uspěl při pořadatelství domácího šampionátu, a to dokonce tak skvěle, že vedení Českého svazu uvažuje o návratu do jihočeské metropole.

Z úvahu se stala realita. MČR v Č. Budějovicích běží. A znovu běží skvěle. "Jsem s účastí spokojený, je sice olympijský cyklus, ale i tak je tady mnoho výborných hráčů."

Jihočechům se znovu osvědčila sázka na kombinaci. Čeho? Zkušenosti s mládím. Seniorského věku s U11. "Je to pro mladé hráče inspirarce," přikyvoval během turnaje jeho šéf. Podívejte se na video, jak se do slavnostního oblékla českobudějovická Sportovní hala, kde je doma volejbalový Jihostroj. Pro nás je hala vysoká, osvětlení v pohodě, líbí se nám tu," potvrdil Liebl.

Uskuteční se v Č. Budějovicích také MČR v roce 2025? "Asi ne," odpovídá šéf turnaje 2023 a 2024. "Potřetí za sebou nám tak významný turnaj nepřidělí:" Byl by to opravdu husarský kousek. Jihočeský badmintonový hattrick.