Druhý největší rybník v ČR byl dějištěm MČR v paddleboardingu stojících i sedících.

Moderní disciplína přilákala i předsedu Českého paralympijského výboru Zbyňka Sýkoru. "Zaprvé je to sport, který podle mě hodně táhne. Každý rok je o něj větší a větší zájem." Sýkora má i vysvětlení: Proč? Protože je prostě atraktivní."

Šéf Českého paralympijského výboru zdůraznil důležitou věc. Společně mají MČR stojící i sedící sportovci. "Pro nás je strašně důležité, že my tady máme mistrovství republiky, který je padlleboardingové i parapaddleboardingové. Toho si nejvíc vážíme, protože sport je jenom jeden. Máme tady spoustu sportovců, kteří se na to celý rok připravují, celý rok se těší a teď si to tady můžou užít."

MČR v paddleboardingu na rybníku Bezdrev | Video: Deník/ Kamil Jáša

Sýkora použil slogan: Sport je jenom jeden. Heslo propaguje Český paralympijský výbor. "Jestli se někde toto heslo zhmotňuje, tak dneska, právě teď a tady, na břehu bezdervského rybníku."

Kdo to někdy zkusil, dá nám zapravdu. Není úplně jednoduché usednout na paddleboard. Předseda českých paralympiků si sport na vodě vyzkoušel osobně. "Opravdu to jednoduché není. My už máme za sebou několik ročníků. Každý rok to zkouším a každý rok se posunu o kousek dál. Důležitá je stabilita, je třeba se sžít s pohybem na vodě."

Sýkora je bojovník a jen tak se při prvním nezdaru nevzdává. V životě i ve sportu. "Naučit se dá všechno, pokud by na to člověk měl dostatek času, tak to prostě dá. Dokáže prkno ovládnout, pak se přirozeně na vodě dá i zrychlit."

Představte si situaci: sportovec přikurtovaný k sedadlu na prkně se otočí hlavou. Dolů. Není paddleboarding nebezpečný sport? "Právě proto se nesmíme poutat. To je pravidlo číslo jedna. Nesmíme se poutat právě z těchto důvodů. Od přírody jsem soutěžní typ, takže mě jak někdo dá na start a zatroubí klakson a jsem tam s tím startovním číslem, probudí se ve mně soutěživost. Já se snad radši utopím, než abych byl druhý," rozesmál se šéf českých paralympiků.

Na mistrovství České republiky byly pro sportovce velkou motivací tituly a zlaté medaile. "Každý tady je sportovec, každý si chce jít za výsledkem co nejlepším výsledkem pro sebe. Jasně, ta medaile je taková ta třešnička na dortu, ale podle mě to největší ocenění pro každého sportovce nebo sportovkyni je, aby prostě měl formu a aby měl výsledek, se kterým on sám je spokojený."

A po závodě? Vodácká parta společně vyráží na pivo. "To ke sportu prostě patří. Nejdřív se to musí přes den odmakat, no a pak se to musí jít večer pořádně oslavit," dodal předseda Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora.