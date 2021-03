Do čtvrtfinále extraligy volejbalistů nepostupuje tým z Frýdku-Místku, který hraje nejvyšší soutěž pod názvem Beskydy, ale Aero Od. Voda.

České Budějovice v extralize volejbalistů | Foto: Deník/ Jan Škrle

Přímo na kurtu vyhrály Beskydy v hale soupeře jen jednou v sezoně. V rozhodujícím utkání předkola play off. Zvítězily v hale Aera Odolena Voda, v sérii uspěly 2:1 na zápasy. Jenomže uteklo pár hodin a všechno je jinak. Sportovně technická komise Českého volejbalového svazu byla upozorněna na nejasnosti. "Týkaly se dokladů, které poskytl tým Black Volley Beskydy," potvrdil předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta. Podle dostupných informací testy na výskyt koronaviru, které tým z Frýdku-Místku dodal, nesplňovaly potřebné náležitosti, nesouhlasily datumově a v podstatě, jak se zjistilo už během utkání (možná dokonce před ním), byly neplatné. "Zápas byl kontumován, do čtvrtfinále postupuje tým Aero Odolena Voda." Kontumace znamená, že konečný stav série předkola neskončil výhrou Beskyd 2:1, ale naopak vítězstvím Aera Odolena Voda. Reakci z Beskyd připojil pochopitelně ohromně zklamaný trenér Jakub Salon. "Mrzí nás to." Ale ani on se nepouštěl do žádného hodnocení, ke kterému není z pozice trenéra kompetentní.