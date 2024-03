Čtvrtfinále extraligy volejbalistů bude nervózní. Není divu. Proti sobě se postaví dva nejlepší české týmy uplynulých deseti let. Soupisky obou družstev budí respekt. Pro oba byla bilance v základní části zklamáním. Jihostroj skončil čtvrtý, Karlovarsko dokonce až páté. Proto se už ve čtvrtfinále střetnou spolu. Na lavičce Karlovarska je Ondřej Hudeček. Volejbal se naučil v Č. Budějovicích. Teď je na druhé straně barikády. V roli manažera Karlovarska je Jakub Novotný. Také on hrával v Jihostroji.

První zápas se bude hrát 14.3. v Č. Budějovicích od 18.00. V K. Varech je utkání v plánu 17.3. a do Č. Budějovic se týmy vrátí ve středu 20.3. Série se hraje podle zavedených zvyklostí v českém volejbalovém prostředí na tři vítězné zápasy.

O vzájemných soubojích z této sezony už jsme psali. Stojí za to si připomenout složení karlovarského týmu. Redi Bakiri, Radek Baláž, Vojtěch Bican, Thomas Carmody, Jan Eckhardt, Filip Houda, Jakub Ihnát, Jan Kasan, Wessel Keemink, Eder Levy Kock, Martin Kočka, Patrik Lamanec, Marino Marelić, Spencer Olivier, Matěj Pastrňák, Daniel Pfeffer a Angel Rodriguez Dosal.

Nizozemský nahrávač Wessel Keemink je extraligou už dostatečně prověřený nahrávač. Zná prostředí v Č. Budějovicích, bude se chtít ukázat v co nejlepším světle. V souboji nahrávačů by papírově mohl být o stupeň lepší českobudějovický Brazilec Eduardo Carísio, ale ani on se v průběhu sezony nevyhnul výkonnostním propadům. Pro České Budějovice budou klíčové dvě věci. Souhra Carísia s Luengasem je tou první. Jihomerická krev by mohla vypěnit v pravý okamžik. Nahrávač z Brazílie a smečař z Argentiny. V úvodu sezony našli společnou řeč. Jejich kombinace udivovaly v extralize soupeřovy obrany. Postupem času si ale blokaři jejich útoky přečetli a dá se očekávat, že nejinak tomu bude i ve čtvrtfinále. A druhá věc? Výkony univerzála. Spíš asi univerzálů. V posledních zápasech dostával víc příležitostí kubánský megatalent Gonzalez. Dokáže zahrát úžasný úder, ve vysokých výškách se mu otevírají nevídané úhly, stejně tak ale dokáže poslat balon třeba deset metrů za hřiště. Jihostroj potřebuje jeho stabilní výkon, aby mohl pomýšlet na úspěch.

Jak jsou na tom volejbalisté obou týmů ve statistikách z dlouhodobé části? Mezi nejvíce bodujícími hráči podle procent na jeden set je Luengas (ČB) na druhé pozici, Lamanec (KV) je čtvrtý. Nejlépe podávající hráči: 3. Jakub Ihnát (KV), 4. Eduardo Carísio (ČB). V blokařských statistikách je Alexandar Okolic (ČB) třetí.

Znáte zavedené volejbalové pořekadlo? Je to trochu klišé, ale platí už víc než půl století. Nepřihraješ - nevyhraješ. Právě ve statistikách příjmu podání jsou na tom obě libera čtvrtfinálových soupeřů skvěle. Kovařík (ČB) je dokonce v celé extralize první, Pfeffer (KV) je hned za ním na druhé pozici.

Tady je tip bývalého trenéra Č. Budějovic Jana Svobody, který má ve volejbalovém prostředí zavedenou přezdívku Honzátko: "Bude to asi největší drama ze všech čtvrtfinálových sérií. Budějovice mají výhodu domácího prostředí, to by mohlo při vyrovnaném průběhu rozhodovat. Ale vsadit bych si na vítěze nedokázal. Oba týmy prošly zraněními, hledáním sestavy, nebyly tak suverénní, jak byli jejich fanoušci zvyklí. Bude to boj, rozhodne srdce." Svoboda pochválil nahrávače, ale do nebes nevychválil diagonální hráče. "Budějovice i Vary mají osobnosti na nahrávačských postech, ale na Kubánce na postu univerzála bych moc nespoléhal, dokáže vyrobit hodně chyb, a Karlovy Vary také nemají na účku hráče, který byl byl úplně stoprocentní."