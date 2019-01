Písek - Vánoční charitativní módní přehlídky se v píseckém hotelu Bílá růže zúčastnil i forvard Mountfieldu Štěpán Hřebejk.

Štěpán Hřebejk (na snímku) s Veronikou Chmelířovou, druhou vicemiss ČR 2007. | Foto: Deník/ František Bořánek

Útočník českobudějovického Mountfieldu a české reprezentace se ochotně podepisoval přítomným dětem z dětského domova a speciální školy, pro které byla tato akce organizována.

Ještě si někdy vzpomenete na své působení v prvoligovém IHC Písek?

Jistě, a to jenom v dobrém. Odehrál jsem tady, myslím, dvě a půl sezony. Pro mne to byl tehdy svým způsobem přestup do seniorského hokeje a jsem hrozně rád za to, že jsem v Písku dostal šanci se v seniorském hokeji zabydlet.

Co říkáte tomu, že dnes je Písek pouze druholigový?

Určitě mě to mrzí, že písecké mužstvo spadlo do nižší soutěže, a není to jenom proto, že jsem zde hrál už zmiňovanou dobu v mužstvu dospělých. Já jsem hrál v Písku již za žáky a poté i rok v dorostu, a i dneska zde mám spoustu kamarádů. Při mé první sezoně v Českých Budějovicích sestoupil písecký dorost z extraligy do ligy, což mne dost mrzelo. To jsem nemohl dlouho rozdýchat. A pak jsem odehrál jednu sezonu za České Budějovice v první lize, stejně jako Písek. Jenomže zatímco my jsme postoupili do extraligy, tak písecký celek sestoupil do druhé ligy. To byla velká škoda.

Jak dlouho vám trvalo, než jste se trvale zabydlel v dresu českobudějovického týmu?

Já hrál za Budějky již dřív, ale v Písku jsem hrál na střídavý start. Sezonu v první lize jsem odehrál ze Budějovice stabilně, odehrál jsem téměř všechny zápasy a od té doby v mužstvu působím stabilně.

S kým si na ledě nejvíce rozumíte?

Mně je to vlastně jedno, jsem rád za každé střídání, které mohu odehrát. A je mi jedno, s kým jsem právě na ledě. Hlavně, abych na něm strávil co nejvíce času.

Co pro vás znamenala nominace do reprezentačního týmu?

Hrát za reprezentační mužstvo je pro mne obrovská čest. Už jenom kvůli tomu, že je v mužstvu spousta hokejistů, kteří mají zkušenosti ze zámoří, ale i z evropských soutěží. Pro mě je to obrovská zkušenost, být s nimi v jedné šatně a hrát reprezentační zápasy.

Mluvil s vámi reprezentační trenér Alois Hadamczik o tom, zda s vámi počítá i do budoucna?

Trenér Hadamczik k pětce, ve které jsem hrál i já, říkal, že by byl rád, kdyby si udržela stávající formu v průběhu této sezony, neboť bychom se ještě mohli vidět.

Blíží se konec letošního roku. Jak oslavíte silvestra?

Herní program extraligy je nyní hodně nabitý, zápasy se hrají i mezi svátky, takže na nějaké slavení nemám ani pomyšlení. Proto veškerý volný čas, který budu mít, strávím určitě s rodinou.

Myslíte si, že je nutné, aby hokejová exraliga měla i o těchto svátcích tak nabitý program?

Bavili jsme se o tom s klukama v šatně, že je soutěž v těchto dnech zápasově nahuštěná až moc, že by se určitě nic nestalo, kdyby se základní část extraligy protáhla o týden a nyní o svátcích bychom měli všichni volno. Bylo by to dobře jak pro nás, tak i pro diváky.

Jaké máte přání do nového roku 2008?

Vždycky říkám, že nejdůležitější je zdraví. A když bude zdraví, bude všechno. A přál bych si i trochu toho potřebného štěstíčka.