Jak už jsme zaznamenali, Michal Rada (Sokol ČB) vytvořil na závodech v Praze nový halový český rekord dorostenců v trojskoku.

Jeho trenér Jiří Couf nám doplnil, že to byl první závod jeho svěřence v této "rabijácké" disciplíně v životě. V prvním pokusu dal 14,56 metru a ve druhém zdolal patnáctimetrovou hranici - 15,05! Dál už nepokračoval, čeká ho celá sezóna s jeho hlavními disciplínami a trojskok je rizikový… V historické tabulce jihočeských trojskokanů je Michal druhý za rekordem Jiřího Smetany (VS) 15,43 z roku 1994. Ten se podle našich zápisů dostal za 15 metrů poprvé v roce 1985 jako devatenáctiletý (15,15). V krajské tabulce je ale v tomto roce u něho vedeno 14,43 jako rekord juniorů. Jako 16letý skočil 12,72, v roce 1981 jako 15letý 12,20, roku 1983 měl 13,25,1984 svůj první krajský rekord 14,75. Deset let nato, 1994, se v Soběslavi zlepšil na 15,84 m, ve svazové listině má ale zapsáno 15,43. Osobní maximum má z roku 1995 za Olymp - 15,90.

Nejvyšší čas, aby se v těchto záznamech udělal pořádek. Třeba je srovná Michal Rada…

V neděli na pražských vícebojích excelovala Michalova sestra dorostenka Nina Radová (Sokol) v pětiboji pěti osobními rekordy (60 přek. 8,66, koule 10,48, dálka 551, výška 170, 800 m 2:20,05 a krajským rekordem v součtu 3924 b.). To je 7. historický výkon v ČR.

Mezi žákyněmi se dařilo Sofii Janowiakové (Sokol) - mj: 60 přek 9.07- výška 146 - koule 10,10- dálka 490, ale poslední disciplínu 800 m už neabsolvovala.