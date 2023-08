Změn je ve volejbalovém Jihostroji opravdu hodně. Běžný fanoušek si je ani nedokáže zapamatovat. Trenér Kowal intenzivně pracuje s týmem v přípravě na novou sezonu. Klub nabízí permanentní vstupenky hned na tři soutěže.

Andrzej Kowal. Na videu si poslechněte jeho angličtinu | Video: Deník/ Kamil Jáša

Volejbalový Jihostroj České Budějovice bude v sezoně hrát Český pohár, extraligu a také vstoupí do skupinové fáze Ligy mistrů. "Ve všech chceme uspět," tvrdí polský trenér českého týmu. Na všechny soutěže už jsou v prodeji permanentní vstupenky. Druhů je několik. Kdo by chtěl klub výrazně podpořit, může si dokonce zakoupit celosezonní vstupenku v hodnotě 12 000 korun! "To je novinka," vysvětlují stránky ambiciozního klubu. "Od sezony 2023/24 je možnost zakoupit Premium permanentku. I běžný fanoušek tak tímto může podpořit klub a zařadit se k exkluzivní skupině podporovatelů."

Co klub za 12 000 korun fanouškům s Jihostrojem v srdci nabídne? "Vstup na všechny zápasy odděleným VIP vchodem. Vlastní sedačku ve Sportovní hale. Občerstvení během zápasu (včetně piva). Originální dres pro sezonu 2023/24 s podpisy všech hráčů. Speciální srdcařské tričko. Pozvánky na speciální akce pro partnery i fanklub." Premium permanentku nelze rezervovat online, zájemce musí kontaktovat zástupce klubu na e-mailu: vkjihostroj@gmail.com.

Základní permanentka stojí na celou sezonu 3 000 korun.