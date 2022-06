V Černošicích se v hale Věry Čáslavské se konalo MČR jednotlivkyň ve sportovní gymnastice. "Závod byl rozdělený do tří soutěžních dnů," popisuje trenérka Karolína Imbrová.

Výprava GymCetra Merkur České Budějovice pod vedením Gustava Baga a Karolíny Imbrové zaznamenala historický úspěch.

"Vše otevřely v sobotu Tereza Bucharová, která po svém výkonu brala druhé místo, spolu se svojí týmovou kolegyní Laurou Šůnovou, která obsadila šesté místo," popisuje trenérka velký úspěch z celkového počtu 35 závodnic v kategorii juniorky B.

Ve starší kategorii VS6B obsadila dvanácté místo Nikola Bagová.

Velký úspěch jihočeské gymnastikyZdroj: Deník/ TJ Merkur České Budějovice

Neděle patřila nejmladším kategoriím. Ze závodní skupiny trenérky Karolíny Imbrové dopadly nejlépe Adina Kubičková (kategorie VS1A) a Anna Beerová (kategorie VS2A), které obě přivezly do Českých Budějovic titul mistryně ČR pro rok 2022. "Medailový kruh uzavřela třetím místem Adriana Hosnedlová." Tato závodnice je také z tréninkové skupiny Karolíny Imbrové. „Příprava nebyla zadarmo, holky trénovaly okolo tří hodin denně, pět dní v týdnu a o víkendu závody."

Juniorky se 26.6. – 30.6. zúčastní olympiády dětí a mládeže. "Nesmíme usnout na vavřínech, čeká nás výživné léto, kde máme naplánované zahraniční soustředění a přípravu na novou závodní sezonu," doplňuje trenérka Imbrová. "Holky budou přestupovat do vyšší věkové kategorie, kde jsou přísnější kritéria pro udržení v nejvyšší výkonnostní skupině A, kterou si chceme udržet. Pro Merkur České Budějovice je to historicky první vybojovaný titul mistra České republiky a hned ve dvou kategoriích, k tomu další skvělá medailová umístění. Naším cílem do budoucna je získat sportovní centrum mládeže, které nám umožní pokračovat v rostoucí výkonnosti,“ zhodnotila výsledky trenérka Imbrová.

Gymnasté TJ Merkur se připravují v GymCentru v Č. Budějovicích. "Podmínky v tělocvičně máme nejlepší v Jihočeském kraji. Tělocvična je vybavena moderním nařadím, které je potřeba," doplnila spokojená trenérka.

Výsledky Merkur České Budějovice

VS1 A: 1. Kubičková Adina – trenérka Imbrová, 7. Pitoňáková Beata – trenér Bago, Pučejdlová

VS2 A: 1. Beerová Anna – trenérka Imbrová, 3. Hosnedlová Adriana – trenérka Imbrová, 13. Janoušková Adéla – trenér Bago, Pučejdlová, 19. Nováková Isabela – trenér Bago, Pučejdlová, 20. Štojdlová Stella – trenérka Imbrová

VS4 B: 19. Lattnerová Elizabeth – trenérka Polívková, Vandělíková, 21. Kubešová Amálie – trenér Bago, Imbrová, 26. Vanišová Eliška – trenérky Polívková, Vandělíková, 30. Bernardová Karolína – trenérky Polívková, Vandělíková, 39. Pitrová Natálie – trenérky Polívková, Vandělíková

VS5 B: 2 Bucharová Tereza – trenér Bago, Imbrová, Pučejdlová, 6. Šůnová Laura – trenér Bago, Imbrová, Pučejdlová

VS6 B: 12. Bagová Nikola – trenér Bago, Imbrová