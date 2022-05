Do baráže baseballisty Sokola Hluboká doprovodí vedle posledního ze základní části Extraligy, Techniky Brno, velmi silné kvarteto nejlepších týmů 1. ligy. Všechno jsou to celky s extraligovou zkušeností. Neúplné tabulce 1. ligy dominuje před posledním kolem Blesk Jablonec s jedenácti vítězstvími a jedinou prohrou. Olympia Blansko a Kotlářka Praha mají skóre devět vítězství a tři prohry a Skokani Olomouc získali jen o bod méně.

Hlubocký baseball v extralizeZdroj: Deník/ Sokol Hluboká

Boje v nadstavbě vůbec nebudou jednoduché, protože se v nich utká každý s každým celkem pětkrát a obrovská porce zápasů bude velkou zátěží pro celou lavičku. Tlak pociťoval Sokol v posledních zápasech především na nadhozu. Nejlepší nadhazovač minulé sezóny Jan Novák je dlouhodobě zraněný a do utkání prakticky nezasáhl, do angažmá v New Jersey odešel Novozélanďan James Boyce, který měl na začátku extraligy vynikající fazónu a vévodil tabulkám.

„Výpadek klíčových nadhazovačů jsme řešili příchodem hráčů z jihoamerických soutěží. První utkání mají za sebou Kolumbijec Garmin Villa Kermin a velmi dobře se uvedl Kelvis Alexander Palma Fernandez z Venezuely. Oba naskočili do těch nejvypjatějších soubojů posledních dvou kol. Věřím, že jim k aklimatizaci pomohlo téměř dvoutýdenní zápasové volno. Snažili jsme se v něm, aby se s týmem co nejvíce poznali. Velká porce zápasů ale bude znamenat i velkou odpovědnost od našich mladých nadhazovače jako jsou Petr Vojta a naši odchovanci Michal Malát a Viktor Sedláček. Zlepšit se v baráži musíme hlavně na pálce a tomu jsme podřídili i přípravu. Body, které nám nakonec chyběly k TOP 6, jsme v průběhu základní části ztráceli právě nízkou efektivitou v útoku,“ soudí trenér Sokola Michal Kapr.

Na pálce táhne Hlubokou Martin Mužík, který letos odpálil už šest homerunů a má vynikající statistiky, dva homeruny letos má Matěj Dvořák, který je oporou i na klíčové první metě, a svůj první extraligový homerun trefil v posledním utkání na Hluboké Petr Vojta. Velmi efektivní je v útoku Matěj Vlach, svou rychlostí rozhýbal hru Sokola Petr Síla.

„Právě s Technikou jsme v prvním kole základní části ztratili jedno utkání, které jsme měli vyhrát a které nám v konečném účtování chybělo. Hned první série baráže proto ukáže, jak jsme na tom. Trochu trému mám proto, že jsem se rozhodl ve čtyřiceti letech ukončit aktivní hráčskou kariéru. Chtěl bych si v pátek symbolicky odházet svou poslední směnu a pak už se budu věnovat jenom organizační práci pro Sokol. Je to symbolické i proto, že jsem v Technice Brno před devatenácti lety jako jedenadvacetiletý začínal svou hráčkou kariéru, takže se kruh uzavírá. A trému mám i kvůli tomu, že poprvé na Hluboké budeme hrát pod umělým osvětlením, do nějž jsme investovali nemalé prostředky a které by mělo zvýšit atraktivitu hlubockého sportovně relaxačního areálu. Doufám, že všechno klapne a zvu všechny naše fanoušky na páteční večerní utkání. Potřebujeme vaši podporu, potřebujeme do nadstavby dobře vykročit,“ dodává předseda Sokola David Šťastný.

První utkání nadstavbového maratonu se hraje na Hluboké v pátek 27. května od dvaceti hodin. Série se v neděli přesouvá do Brna, kde se hraje od 13. a 16. hodin. Páteční večerní zápas s živým komentářem Milana Maříka a Jana Koláře bude streamován na kanále Sokola Hluboká www.baseball-hluboka.cz, a všechna utkání též na kanále České baseballové asociace.