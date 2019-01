České Budějovice /ROZHOVOR/ -Prezident VK Jihostroj Č. Budějovice Jan Diviš odpovídal na dotazy Deníku.

Argentinské volejbalové hvězdě se v Českých Budějovicích moc líbí. Za výkony především v play off uplynulé sezony Boninimu poděkoval prezident klubu Jan Diviš, na průběh jednání o dalším angažmá pozorně dohlížel i klubový maskot. | Foto: Deník/ Václav Pancer

Sezona skončila triumfem v extralize, jste spokojen?

Sezona letos vyšla až nad očekávání. Ani já sám moc nevěřil, že se podaří potřetí získat titul. Spokojenost je v plném rozsahu.

Pochvalovali si i fanoušci…

…a chodilo jich hodně. Plná hala byla nejen na finále. Návštěvnost má stoupající tendenci, to nás těší. A chodí i mladí příznivci. A je tu i nadstavba. Kadetky i juniorky hrají ve svých soutěžích. Klub jde za svým cílem. I když nedostatky také máme.

Nedaří se vybojovat výhru v Lize mistrů, je to jeden z nenaplněných cílů?

To je snad jediný cíl, který jsme nedokázali realizovat. Přitom k tomu bylo blízko. Ve dvou zápasech jsme sahali po úspěchu. Pokusíme se v příští sezoně. Snahou je, abychom tým připravili tak, aby konečně prolomil i toto prokletí. Chceme úspěšný výsledek i v Champions League.

Velkým miláčkem jihočeského publika se stal sympatický Argentinec Diego Bonini. Zůstane?

S Diegem jednáme. Právě dnes máme další společnou schůzku. My o jeho udržení v klubu zájem máme. Diego je v Budějovicích moc spokojený, nicméně jeho dlouhodobým cílem je dostat se do Itálie. Za Diega jedná manažer, víme, že vyjednává i s dalšími kluby. Záleží na tom, zda získá lukrativnější angažmá. Potom by odešel. Smlouva u nás byla jednoroční, my bychom neměli možnost Diega u nás udržet. Třeba se nám ale podaří domluvit se na další spolupráci. Zatím je to z obou stran otevřená záležitost.

Před hráči i volejbalovými fanoušky jsou prázdniny, těšíte se na setkání v nové sezoně?

Určitě. Ať si ale teď od volejbalu odpočinou. Hráči i fanoušci ať naberou nové síly. A pak do toho půjdeme znovu. Hráči jezdí do třeboňských lázní, je třeba, aby dobře zregenerovali, musí se dostat do stoprocentní zdravotní kondice. Až se vrátí k volejbalu, bude třeba, aby byli správně nažhaveni do další skvělé sezony.